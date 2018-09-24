Gözlerinize Bayram Ettirecek GeForce RTX Destekli Oyunlar

Nvidia’nın yeni nesil grafik kartlarından Nvidia GeForce RTX 2080, RTX serisinin piyasaya çıkan ilk grafik kartı olarak geçtiğimiz hafta raflardaki yerini aldı. Yeni GeForce RTX serisi, en azından kağıt üzerinde bakıldığında GeForce GTX serisine pek de üstünlük sağlayamıyor. Özellikle de RTX serisinin GTX serisine göre 2 kat pahalı olduğunu düşünürsek.
Yine de RTX serisinin kusursuz bir oyun deneyimi için en iyi grafik kartları olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise Nvidia’nın yeni geliştirdiği ışın izleme ve DLSS(Derin Öğrenim Süper Örnekleme) teknolojileri. Bu teknolojiler sayesinde oyun ışı yansımalar gerçeğe en yakın hale gelirken objelerin kenarları neredeyse tamamen pürüzsüz oluyor.
Bir RTX serisi grafik kartına sahip olsanız bile ışın izleme ve DLSS teknolojisinden faydalanamayabilirsiniz. Bunun nedeni ise söz konusu teknolojilerin kullanılabilmesi için geliştiricinin oyuna ışın izleme ve DLSS desteği sunmak zorunda olması. Peki hangi oyun bu teknolojileri destekliyor? Şu an için aşağıdaki listede bulunan oyunların desteklediğini söyleyebiliriz.
Isın İzleme Desteği Sunan Oyunlar:
- Assetto Corsa Competizione
- Atomic Heart
- Battlefield V
- Control
- Enlisted
- Justice
- JX3
- Mechwarrior V: Mercenaries
- Metro Exodus
- Project DH
- Shadow of the Tomb Raider
DLSS Desteği Sunan Oyunlar:
- ARK: Survival Evolved
- Atomic Heart
- Darksiders III
- Dauntless
- Deliver Us
- Fear the Wolves
- Final Fantasy XV
- Fractured Lands
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Hitman 2
- Islands of Nyne: Battle Royale
- JX3
- Kinetik
- Mechwarrior V: Mercenaries
- Outpost Zero
- Overkill’s The Walking Dead
- Plunkbat
- Remnant from the Ashes
- Scum
- Serious Sam 4: Planet Badass
- Shadow of the Tomb Raider
- Stormdivers
- The Forge Arena
- We Happy Few