Gözlerinize Bayram Ettirecek GeForce RTX Destekli Oyunlar

Nvidia, yeni RTX ekran kartlarında bulunan ışın izleme ve DLSS teknolojileri ile grafik ve performans kalitesini arşa çıkarmayı vadediyor. Peki hangi oyunlar bu teknolojileri destekliyor?

Nvidia’nın yeni nesil grafik kartlarından Nvidia GeForce RTX 2080, RTX serisinin piyasaya çıkan ilk grafik kartı olarak geçtiğimiz hafta raflardaki yerini aldı. Yeni GeForce RTX serisi, en azından kağıt üzerinde bakıldığında GeForce GTX serisine pek de üstünlük sağlayamıyor. Özellikle de RTX serisinin GTX serisine göre 2 kat pahalı olduğunu düşünürsek.

Yine de RTX serisinin kusursuz bir oyun deneyimi için en iyi grafik kartları olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise Nvidia’nın yeni geliştirdiği ışın izleme ve DLSS(Derin Öğrenim Süper Örnekleme) teknolojileri. Bu teknolojiler sayesinde oyun ışı yansımalar gerçeğe en yakın hale gelirken objelerin kenarları neredeyse tamamen pürüzsüz oluyor.

Bir RTX serisi grafik kartına sahip olsanız bile ışın izleme ve DLSS teknolojisinden faydalanamayabilirsiniz. Bunun nedeni ise söz konusu teknolojilerin kullanılabilmesi için geliştiricinin oyuna ışın izleme ve DLSS desteği sunmak zorunda olması. Peki hangi oyun bu teknolojileri destekliyor? Şu an için aşağıdaki listede bulunan oyunların desteklediğini söyleyebiliriz.

Isın İzleme Desteği Sunan Oyunlar:

Assetto Corsa Competizione

Atomic Heart

Battlefield V

Control

Enlisted

Justice

JX3

Mechwarrior V: Mercenaries

Metro Exodus

Project DH

Shadow of the Tomb Raider

DLSS Desteği Sunan Oyunlar: