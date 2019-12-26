Internetten Gözlük Alan Adamın Kutusundan Patates Çıktı

Bir alışveriş sitesinden saat ve gözlük siparişi veren bir vatandaş, kendisine gönderilen paketi açınca hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıcılar, talihsiz vatandaşa gözlük ve saat yerine patates ve kum göndermişlerdi.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza pek çok yeni sektör girdi. Bu sektörlerden bir tanesi de e-ticaret. Artık e-ticaret siteleri aracılığıyla hemen her ihtiyacımızı internet üzerinden satın alabiliyoruz. Ancak internet üzerinden alışveriş yapmak, zaman zaman hiç de istenmeyecek bir şekilde sonuçlanabiliyor.

Bu kez Sakarya'da yaşamını sürdüren Mehmet Ecevit isimli bir vatandaş, internet üzerinden yaptığı bir alışverişte hayatının şokunu yaşadı. İsmi açıklanmayan bir internet sitesi üzerinden saat ve gözlük siparişi veren Ecevit, siparişini teslim almasıyla birlikte gözlerine inanamadı. Dolandırıcılar, talihsiz vatandaşa gözlük ve saat yerine bambaşka bir şey göndermişlerdi.

Mehmet Ecevit, yaşadığı olayın şokunu üzerinden attıktan sonra olayı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı ve konuyla ilgili olarak insanları uyardı. Yaptığı sosyal medya paylaşımında internetten sipariş verilirken çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ecevit, internetten gözlük ve saat siparişi verdiğini ancak kendisine patates ve kum gönderildiğini ifade etti.

İşte saat ve gözlük yerine gönderilen patates ve kum

Mehmet Ecevit, sipariş verdiği ürünleri "Kapıda Ödemeli" olarak satın aldığını söylüyor. Bu tür durumlarda kargo şirketi, ürünü müşteriye teslim ediyor ve ücretini de o an alıyor. Kapıda ödemeli siparişlerinizde, kargo görevlisini bekletip, ürünü o an açıp siparişlerin durumunu kontrol etmek, bu tarz bir durumdan kaçınmanızı sağlar. Ancak Ecevit, böyle bir hakkı olduğunu belki bilmediğinden belki de dalgınlığından dolayı, dolandırıcıların tuzağına düşmüş oldu.

Ecevit, yaşanan bu olayın ardından ürünleri satın aldığı kişilere ulaşmaya çalışmış. Ancak her dolandırıcılık olayında olduğu gibi bu durumda da dolandırıcılara ulaşmak mümkün olmamış. Talihsiz vatandaş şimdi, dolandırıcılara kaptırdığı parasını kurtarmak ve dolandırıcıların gerekli cezayı alabilmeleri için resmi kurumlara başvurmaya hazırlanıyor.