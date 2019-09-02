Fransız kablosuz ürün üreticisi Parrot’ın yeni drone’u Anafi FPV, yanında verilen gözlük sayesinde kullanıcılarını kuş gibi hissettirecek. 4K görüntü kalitesine sahip olan kamerasına bağlanan VR gözlüğü ile Anafi FPV, yeryüzünü havadaki bir kuşun gözünden görebilme imkânı sunacak.

Fransa merkezli kablosuz ürün üreticisi Parrot, geçtiğimiz sene 4K Anafi isimli drone’unu piyasaya sürmüştü. 4K çekim kalitesine sahip bir kamerayı üzerinde barındıran bu drone ile birlikte harika görüntüler elde edilebiliyordu.

Parrot, yeni çıkardığı bir drone ile yalnızca çekim yapmayı bir kenara bırakıyor ve sizleri huzurlu bir şekilde havada süzülmeye davet ediyor. Anafi FPV ismi verilen bu drone, "4K Anafi" ile aynı kameraya sahip ancak bu sefer drone’un yanında bir adet de VR gözlük veriliyor. Drone’daki kameraya bağladığınız bu gözlük, kullanıcısına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Telefonunuzu FreeFlight 6.6 uygulamasıyla drone kamerasına bağladıktan sonra gözlüğün ön kısmına yerleştiriyorsunuz ve ondan sonra yalnızca gözlüğü takmak kalıyor. Gözlük, temelde Google Carboard mantığını taşıyor. Gözlüğü taktıktan sonra 180 derece dönebilen ve eksen optimizasyonuna sahip kamera, güzel manzaraları sizlere göstermeye başlıyor. Kamera, ayrıca 3X zoom’a sahip, bunların yanında drone 50 kilometre hıza kadar çıkarak kullanıcılarına heyecan verici bir görüntü sunuyor.

Anafi FPV, aynı önceki modeli gibi 4K HDR video ve 21 MP'lik fotoğraflar çekebiliyor. 26 dakikalık bir pil ömrü olan drone, 283 gram ağırlığıyla neredeyse kendisini hissettirmiyor. Drone’un bir başka özelliği de "sinematik" ve "yarış" isminde iki adet uçuş modu bulundurması ancak diğerlerine fark atacak özelliğinin kullanıcılara sunduğu kuş bakışı görüntü diyebiliriz.