İskoçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 42 yaşındaki bir kadının tam 28 yıl boyunca göz kapağında bir kontakt lens ile yaşadığı ortaya çıktı.

Kontakt lenslerin, kullanan kişileri güç ve sancılı bir sürece sürüklediği bir gerçek. Özellikle de kozmetik amaçla değil de sağlığınız için bu işlemi gün içerisinde sık sık yapmanız gerekiyorsa bu iş bir eziyet halini alabiliyor. Hatta bazen lensinizi çıkarmadan uykuya dahi dalabiliyorsunuz.

İskoçya'da yaşayan bir kadın, kontakt lensini gözünde unutma işini biraz (!) abarttı. 14 yaşındayken kontakt lens kullanan ve o dönem badmington oynadığı bir günden sonra sol gözündeki lensi bir daha bulamayan kadın, bir süre önce gözleriyle ilgili çeşitli rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Tam 6 ay boyunca sol gözünde sulanma ve şişlik gibi çeşitli sorunlarla boğuşan kadın, sonunda bir kontrole gitmeye karar verdi. İskoçya'nın Dundee şehrindeki Oftalmoloji hastanesine giden kadın, yapılan tetkikler sonrasında hayatının şokunu yaşadı. Kadının göz kapağında 6 milimetre çapında bir yuvarlak cisimle karşılaşan doktorlar, yapılan kontrollerin sonucunda bunun bir kontakt lens olduğunu anladılar.

Süreç sonunda 42 yaşındaki kadın, geçirdiği basit bir ameliyatla badmington oynarken göz kapağına kaçan 28 senelik yaramaz dostundan ve rahatsızlıklarından kurtuldu.