Gerçek Yüzlerle Yapay Olanları Ayırt Edebilir misiniz?

Bilgisayar uygulamaları ve yapay zeka algoritmalarıyla hazırlanmış yüzlerle, gerçek yüzleri ayırt etmeye çalışacağınız ilginç bir web sitesi yayına girdi.

Günümüzde bilgisayar yazılımları aracılığı ultra gerçekçi grafik modellemeleri ve insan yüzleri tasarlanabiliyor. Ancak iddia ediyoruz: StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız.

"Which Face is Real?" isimli web sitesi çok basit bir mantıkla ilerliyor: Size yüksek çözünürlüklü iki fotoğraf gösteriliyor ve hangisinin gerçek, hangisinin de bilgisayar yazılımıyla tasarlandığını tespit etmeye çalışıyorsunuz. Hata yaptığınızda tesin başına dönmeniz gerekiyor.

Eğer siz de kendinizi test etmek istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Sonuçları ve ne kadar başarılı olabildiğinizi bizlerle yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.