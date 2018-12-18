GPS 3 Uydusu Fırlatılıyor, Kullanımı ise 2022 Yılında

GPS 3, bugünden itibaren uzaydaki yerini alacak ve çalışmaya başlayacak ancak sivil sebepler için kullanıma açılması 2022'yi bulacak.

Bir araba aldığınızı düşünün ve bunun anahtarlarının size yıllar sonra verileceğini hayal edin. Kulağa oldukça saçma geliyor değil mi? İşte tam olarak şu an Amerika Hava Kuvvetleri'nin içinde olduğu durum bu. Resmi olarak bugün -18 Aralık 2018- GPS 3 uydusu fırlatıma hazır hale gelecek (planlanandan 2 yıl geç şekilde). Ancak her ne kadar uydu uzaydaki yerini alsa ve aktif şekilde çalışsa da, sivil kullanım için 2022 yılında hizmet etmeye başlayacak.

GPS 3, aslında 32 adet uydudan oluşan projenin adı. Adından da anlaşılacağı üzere dünya üzerindeki GPS doğruluğunu ve kalitesini bir üst kademeye taşıması hedefleniyor. Ancak şu an için yalnızca askeri amaçlarla kullanılabilecek olan uydu, şu an aktif olarak kullandığımız GPS sistemlerine kıyasla minimum 3 kat daha detaylı ve doğru bir sonuç sunacak. Bu da demek oluyor ki şu anda kullandığımız GPS sistemleri yaklaşık olarak 10-30 metre çapında bizi gösterirken, yeni sistem ile birlikte 3-10 metre çapında bizi tam olarak gösterebilecek.

Maalesef ki yeni hizmetin bizlere sunulmasının sebebi teknik bir açı dahi değil. Şu an için yalnızca askeri olarak kullanılacak olan sistem, yaklaşık olarak 4-5 yıl (kesin bir tarih vermiyorlar) boyunca da biz sivillerin kullanımına açılmayacak.

Her ne kadar şu an için durumun nasıl gelişeceğine dair bir fikir yürütemesek de, yakın zaman içerisinde bu durum ile ilgili daha çok haber geleceğini düşünüyoruz.