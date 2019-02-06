İlerleyen zamanlarda birçok alanda kullanılabilecek, otonom olarak hareket edebilen drone'un geliştirme süreci tamamlandı.

Yapay zeka ve otonom sürüşlerin ilerlemesiyle yalnızca arabalar değil, drone'lar da bu gelişmelerden nasibini aldı. Son zamanlarda geliştirilen drone’lara, GPS erişimleri olmadığı zamanlarda da yönlerini bulabilmeleri için yeni ‘gözler’ ve algoritmalar eklendi.

UNSW Canberra Trusted Autonomy Group’ta araştırmacı olan Dr.Jiefei Wang, drone’un çevresini görebilmesi için Xbox Kinect sensörü kullandı. Jiefei, drone’un kendi hızını bilmesi ve engelleri belirleyebilmesi için video görüntülerini kare kare işleyen bir algoritma geliştirdi. Bu sayede drone tamamen otonom bir şekilde hedefine ulaşabiliyor.

Jiefei’nin geliştirdiği algoritma drone’un ‘gördüğü’ görüntüleri kullanıyor ve aynı pikseli önceki ve sonraki olmak üzere iki farklı görüntüde kıyaslıyor. 2B bir görüntüde farklılıkları belirliyor daha sonra konumunu ve hızını hesaplıyor.

Bir mühendis olan Jiefei, bu teknolojinin savaşlarda ve felaketlerde de kullanılabileceğini düşünmeyi aklından çıkaramadığını ancak bu tarz gelişmelerin hayatları da değiştirebileceğini belirtti. Ayrıca gelecekte bu drone’ların depremzedelere yardımda ve insan hayatını riske atmadan, madencilikte yer altı aramaları yapmada kullanılabileceğini de dile getirdi.