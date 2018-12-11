Grafen'in Üretimini Kolaylaştıracak Bir Yöntem Geliştirildi

Bilimde yeni birçok uygulamaya olanak vermesi beklenen Grafen'in, pratikte kullanılabilirliği konusunda bazı zorluklar yaşanıyordu. Amedeo Bellunato isimli doktora öğrencisi, yaptığı çalışmayla Grafen'i küçük parçalara ayırabilecek bir yöntem geliştirdi.

Bellunato, elmas bıçağı kullanarak Grafen'i kesebilmeye olanak sağlayan ve Grafen'in pratik uygulamalarda kullanılmasının önünü açacak bir metot geliştirdi. Grafen, karbon atomlarının iki boyutta bal peteği düzenindeki yerleşimi ile ortaya çıkmış karbon izotopudur. Isıl ve elektriksel iletkenlikte son derece iyi performans veren Grafen, nanoteknoloji uygulamaları için altın değerinde bir malzeme.

Bilimsel çalışmalara desteğini sürdüren Avrupa Birliği, Grafen kullanılarak daha verimli piller, güneş panelleri ve sensörler üretilmesi için 1 milyar Euro bütçe ayırmış ve bu alanda araştırma projeleri başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda yaşanan en büyük zorluk, Grafen'in nano malzeme boyutuna indirilmesinin, oldukça karmaşık bir üretim süreci gerektirmesiydi. Bellunato, çalışmasıyla bu işlem sürecini kolaylaştırıp, Grafen'i bilimin kullanımına sunuyor.

Grafen Sandviçi

Grafen hakkında daha önce yapılmış çalışmaları inceleyen Bellunato, farklı bir yol izleyerek Grafen Sandviçi adını verdiği yönetimi geliştirdi. Plastik ve metal arasına Grafen tabakası yerleştirip, bir elmas bıçak yardımıyla katmanları aynı anda küçük parçalara ayırabiliyor.

Sandviçin kesilen ucunda açığa çıkan Grafen bölgesi, kimyasal olarak diğer atom ve moleküller ile bağ kurmaya ve istenilen amaca hizmet etmeye uygun hale gelmiş oluyor. Bellunato, geliştirdiği bu yöntemle nano boyutta Grafen parçaları üretmeyi başarmış durumda.

Sensör hassasiyetine büyük katkıda bulunması beklenen bu çalışmadan ilk aşamada araştırma faaliyetlerinde faydalanılacak. İlerleyen süreçte teknolojinin bu yönde evrilmesiyle, Grafen'in seri üretim ürünlerde de kullanılması bekleniyor.