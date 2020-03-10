Bir Grand Princess Yolcusu, Gemideki Zorlu Koşulları Anlattı

Grand Princess adlı yolcu gemisinin karantina altına alınan yolcularının zorlu bekleyişi devam ediyor. Gemideki bir yolcu, karantina sürecinin kötü şartlar altında geçtiğini belirtti.

Princess Cruises şirketine ait Grand Princess isimli gemide yapılan testlerde 21 yolcuda Corona virüsüne rastlanmış ve 3 bin 500'ü aşkın yolcusu bulunan gemi karantina altına alınmıştı. Son olarak Kaliforniya açıklarında demir atan geminin yolcuları için karantina sürecini zorlu şartlar altında geçiriyor.

Grand Princess yolcularından 77 yaşındaki İngiliz Margaret Bartlett, "Yemekler çürümüş, berbat ve bunun için savaşmalıyız. Yeterince iyi değil." diyerek, kötü koşullar altında tutulduklarını belirtti. Bartlett ayrıca balkonu olmayan bir kabinde kaldığını belirtiyor.

Bartlett, "Kabine tıkılıp kaldık ve delirmek üzereyiz. Karayı son gördüğümüzde biraz iç karartıcı ve güneşliydi. Dışarı çıkamadık." dedi. Bartlett ayrıca 10 kabin ilerisinde kalan bir yolcunun öldüğünü söyledi.

Büyük yolcu gemisi, ilk olarak San Francisco açıklarında bekledi ve yetkililer karantina süreci için kararlar aldı. Ardından gemi, bugün bulunduğu Kaliforniya'daki Oakland Limanı'na yanaştı. Gemide şimdiye kadar en az 21 kişide Corona virüsü tespit edildiği bildirildi. Geminin operatörüne göre, yolcuları tahliye etmek uzun sürecek.

Çeşitli ülkelerden yüzlerce yolcu tahliye edilmeyi bekliyor. Ancak tahliye sonrasında yine taramalar ve 14 günlük uzun bir karantina süreci onları bekliyor olacak.