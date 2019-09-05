Spiders tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive'in dağıtımını üstlendiği Greedfall'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Açıklanan sistem gereksinimleri, genel kitleye hitap ediyor.

E3 2019’da tanıtılan ve oyuncular tarafından büyük merakla beklenen muhteşem oyunlardan biri de Greedfall idi. Aksiyon ve RPG türlerini içinde barındıran oyun, Spiders şirketi tarafından geliştirildi ve Focus Home Interactive tarafından dağıtılacak.

Oyunun dağıtımcısı Focus Home Interactive, yakın zamanda oyuncularla buluşacak Greedfall için istenilen sistem gereksinimlerini yayınladı. Özet geçmemiz gerekirse oyunu günümüzdeki çoğu oyuncu rahatlıkla oynayabilecek.

Focus Home Interactive’in yayınladığı sistem gereksinimlerine göre oyunu oynamak isteyen oyuncuların en az Intel Core i5-3450 ya da AMD FX-6300 X6 işlemcisine sahip olmaları gerekiyor. Ekran kartı bakımından ise minimum NVIDIA GeForce GTX 660 ya da Radeon HD 7870 isteniyor.

Oyunun önerilen sistem gereksinimlerinde ise i5-4690 ya da AMD FX-8300 işlemcileri belirtilmiş. Ekran kartı kısmına ise NVIDIA GeForce GTX 980 ya da Radeon RX 590 eklenmiş. Oyunun sabit diskte kaplayacağı alan ise 25 GB olacak. Yayınlanan sistem gereksinimlerinin tam hâline aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Greedfall sistem gereksinimleri:

Minimum:

64 bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-3450 (3,1 GHz) / AMD FX-6300 X6 (3,5 GHz)

Intel Core i5-3450 (3,1 GHz) / AMD FX-6300 X6 (3,5 GHz) RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870

2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64 bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-4690 (3,5 GHz)/AMD FX-8300 (3,3 GHz)

Intel Core i5-4690 (3,5 GHz)/AMD FX-8300 (3,3 GHz) RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: 4 GB, GeForce GTX 980 / Radeon RX 590

4 GB, GeForce GTX 980 / Radeon RX 590 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Greedfall'ı tanıyalım:

Oyun, 17. yüzyıl temalı bir dünyada geçiyor. Kurgusal ülkeleri temsil eden birçok farklı yerden gelen koloniciler tarafından keşfedilen, büyü ve canavarlarla dolu bir cennet adasında, adaya yeni gelmiş sıradan bir insanı oynuyoruz. Oyunda ister adanın yerlileri olan Elflerle birlikte, isterseniz yeni toprağı işgal edip kolonize etmeye çalışan yabancı uluslarla birlikte oynayabilirsiniz ancak oyundaki ana amacınız, size ve etrafınızdakilere illet olmuş gizemli bir hastalığa çare bulmak.

Oyunun oynanışı ise savaşı, diplomasiyi ve gizliliği içeriyor. Hazine avcıları, yerleşimciler ve askerlerin de bulunduğu ana karadan uzak bir adayı keşfediyorsunuz. Adanın yerlileri ise doğaüstü yaratıklar tarafından korunuyorlar ve dışarıdan gelen yabancılarla savaşıyorlar.

Oyun boyunca verdiğiniz kararlar, farklı uluslar ile olan ilişkiniz dışında ana hikâyeyi de etkiliyor. Bu ilgi çekici oyunu oynamak için ise 10 Eylül 2019 tarihini beklemeniz gerekecek. Oyun Xbox One, PS4 ve Windows platformlarında yayınlanacak. Oyunun ön siparişini vermek istiyorsanız Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.