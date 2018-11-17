Videolar üzerinde oynamanın ve görsel efekt eklemenin vazgeçilmez yöntemi her ne kadar green screen (yeşil ekran) olsa da bazı ufak hileler ile arkada devasa bir yeşil fon olmadan da yapılabilecek eğlenceli şeyler var.

Green screen (yeşil ekran), sinemanın ve genel olarak tüm görsel içerik üretiminin en çok tercih edilen yöntemlerinden biri. Sağladığı özgürlük ve 'kolay' denebilecek tekniği sayesinde vazgeçilmezlerden biri olan green screen, izlediğimiz tüm o 'inanılmaz' sahnelerin arkasında duruyor. Her ne kadar hayranlıkla baktığımız şahane manzaraların aslında yeşil bir fon üzerine eklenmiş görüntüler olduğunu bilmek zaman zaman bizi üzse de hepimiz benzer hilelerle eğlenceli içerikler üretmek istiyoruz.

Bu listemizde, koskocaman ve erişilmesi zor yeşil bir fona ihtiyaç duymadan; biraz yaratıcılık sayesinde hayata geçirebileceğiniz dört video hilesini sizlerle paylaşacağız.

Tablet ya da telefon ile iç gösteren X-Ray cihazı yapabilirsiniz

Bu basit numarayı yapabilmek için temel düzeyde Adobe Premiere bilgisi, bir tripod ve bir de kamera gerekiyor.

Öncelikle kamerayı tripod ile sabitlemeniz ve karşısında dilediğiniz gibi poz vermeniz gerek.

Sonrasında ise aynı pozu bu kez üstünüzde bulunan kıyafeti çıkararak -ya da yerinize cansız bir manken veya bir iskelet koyarak- aynı açı kaydetmeniz gerek.

Ardından bu iki görüntüyü Premiere'de üst üste koyarak eğlenceli bir video elde etmeniz mümkün.

Aslında burada ekranda görmeyi istediklerinizi sınırlayan tek şey hayal gücünüz ve cansız manken, iskelet gibi alternatifleri yaratıcılığınızla artırabilirsiniz.

Zihninizle eşyaları hareket ettirebilirsiniz

Zihin gücüyle nesneleri hareket ettirmek için yapmanız gereken oldukça basit;

İlk olarak hareket ettirmek istediğiniz nesneyi yeşil bir pipet ya da benzer bir materyale sabitleyin.

Tripod ile sabitlediğiniz kamera karşısında nesneyi istediğiniz şekilde hareket ettirin.

Sonrasında ise aynı açıdan ancak bu kez boş olan mekanı kayda alın.

Ardından videoları Premiere'de birleştirdiğinizde videonuz hazır olmuş olacak.

Bir görüntülü görüşme ekranından fırlayıp arkadaşınızın içeceğini içebilirsiniz

Bu hileyi yapabilmek için yeşil bir kağıda ihtiyacınız olacak;

Öncelikle boş bir ekranı kayda almanız gerekecek.

Sonrasında ise içecek seçip yeşil kağıdın önüne koyup arkasına geçmeniz ve pipetinizi uzatarak içeceği içerken kendinizi sabit kamera ile kayda almanız gerek.

Ardından bu iki görüntüyü üst üste koyarak videonuzu hazırlayabilirsiniz.

Dev bir kedi ile aynı odada oturabilirsiniz

İlk olarak kendinizi sabit bir kamera ile göz hizasında olmasına özen göstererek kayda alın.

Ardından kedinizi -burada kedi, köpek, kuş... seçeeğiniz ve bir deve dönüştüreceğiniz şey tamamen size kalmış durumda- mavi bir kıyafet ya da bez parçası üzerine koyarak ve onun göz hizasında olmasına dikkat ederek kayda alın.

Sonrasında mavi fondan kedinizi ayırıp kendi videonuzun üzerine yerleştirdiğinizde, yanı başınızda dev bir kedi göreceksiniz.

İçeriğimizde yer alan tüm ufak numaraların detaylı görsel anlatımına aşağıdaki videoyu izleyerek göz atabilirsiniz.