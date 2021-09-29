Greta Thunberg Dünya Liderlerinin Konuşmalarıyla Dalga Geçti

Küresel ısınmaya karşı yaptığı sert konuşmalarla bilinen genç aktivist Greta Thunberg, İtalya Milano'da düzenlenen Gençlik İklim Zirvesi'nde sürekli boş vaatler verdiğini iddia ettiği dünya liderlerinin sözleriyle "bla bla" diyerek dalga geçti.

Bildiğiniz üzere iklim aktivisti Greta Thunberg, konu küresel ısınma olduğu zaman lafını kim olursa olsun esirgemeyen birisi. Bugüne kadar küresel ısınmaya karşı önlemlerin alınması için yüzlerce kez çağrıda bulunan Thunberg, Milano'da katıldığı Gençlik İklim Zirvesi'nde yeni açıklamalarda bulundu.

Thunberg'in gündeminde, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi dünya liderlerinin küresel ısınmaya yönelik verdiği boş vaatler yer aldı. Bu zamana kadar konuşulan ve planlanan her şeyin sadece boş sözlerden ibaret olduğunu dile getiren Thunberg, özellikle Macron'un "Gezegen B yok" sözleriyle alay etti.

"Gezegen B yokmuş, bla bla bla"

Biden'ın "İklim değişikliği dediğimde aklınıza ne geliyor? Ben işleri düşünüyorum. Yeşil işler” ifadelerini taklit eden Thunberg, daha sonra da Macron'un “Düşük karbonlu ekonomiye doğru yumuşak bir geçiş yolu bulmalıyız. Gezegen B yok" cümlelerini eleştirerek "Gezegen B yokmuş, bla bla bla" ifadelerini kullandı.

Biden ve Macron'dan sonra Thunberg'in eleştiri okları, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a doğru yöneldi. Johnson'ın İngiltere'deki yeşil dönüşüm planlarına değinen Thunberg; “Bu tavşanlara sarılınan pahalı, politik doğru bir hayalle ilgili deği, bla, bla, bla. Daha iyisini inşa etmek, bla, bla, bla. Sözde liderlerden bunları duyuyoruz. Kelimeler, kelimeler şu ana kadar iyi ancak bunlar yalnızca boş sözler ve vaatler" ifadelerini kullandı.