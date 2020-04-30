Greta Thunberg, UNICEF'e 100 Bin Dolar Bağışladı

İsveçli aktivist Greta Thunberg, Danimarkalı bir sivil toplum kuruluşundan aldığı para ödülünü Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) bağışladı. Greta, koronavirüs salgınını bir 'çocuk hakları krizi' olarak nitelendirdi.

İklim aktivisti Greta Thunberg, Danimarkalı sivil toplum kuruluşu Human Act'ın kendisine verdiği 100 bin dolarlık ödülü UNICEF'e bağışladı. 17 yaşındaki aktivist, parayı kendi girişimleri için kullanmak yerine UNICEF'in koronavirüs salgınına yönelik çalışmalarını destekleyecek bir kampanya başlatmak için kullandı.

Human Act, toplam 200.000 dolar bağışla kampanyanın başlamasına yardımcı oldu. Girişimden elde edilen gelir, salgınla mücadelede sağlık kuruluşlarına sabun, maske, eldiven, hijyen kitleri ve koruyucu ekipman gibi temel ihtiyaçları sağlamak için doğrudan UNICEF'in acil durum programlarına gidecek.

Greta Thunberg: Bu salgın bir çocuk hakları krizi

Greta Thunberg yaptığı basın açıklamasında, "İklim krizi gibi, koronavirüs salgını da bir çocuk hakları krizi. Salgın, şimdi ve uzun vadede tüm çocukları etkileyecek, ancak en çok savunmasız gruplar etkilenecek. Herkesten, çocukların hayatlarını kurtarmak, sağlığı korumak ve eğitime devam etmek için UNICEF'in hayati çalışmalarını desteklemek için adım atmasını ve bana katılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklar şimdiye kadar virüsten en az etkilenen grup olarak gösterilse de, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapor, salgının çocukların genel refahı üzerinde derin bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar, sosyo-ekonomik koşullardan ve virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan sıkı önlemlerden etkileniyor.

UNICEF, bir yandan temel hizmetlerinin sürekliliği için ortaklarıyla birlikte çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da hastalığın yayılımını azaltma çalışmalarına hız veriyor. Temel hizmetler arasında sağlık hizmetlerine erişimin ve sağlık çalışanları için koruyucu ekipman desteği sağlanması ile birlikte uzaktan eğitim, akıl sağlığı ve psikososyal destek de yer alıyor. Thunberg ise salgınla mücadelede UNICEF'e yardım etmenin yanı sıra çevrimiçi platformlar aracılığıyla iklim krizi konusunda farkındalığı artırmaya devam ediyor.