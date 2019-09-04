IT filminden tanıdığımız Sophia Lillis’in başrolünde yer aldığı Gratel ve Hansel filminden ilk fragman geldi. Film, alıştığımız çocuk masalının daha korkutucu bir versiyonunu karşımıza çıkaracak.

Hansel ve Gretel adıyla öğretilen masalda hanımcılığı bambaşka seviyeye çıkarmış olan baba, üvey annenin baskın tavırlarından kurtulmak için öz çocuklarını uzaklarda ölsün diye ormana bırakır. Ormanda cadının eline düşen çocuklar akıllarını kullanarak cadıyı ortadan kaldırır, elleri değmişken de hazinesini alıp geri dönerler. Bunun üzerine baba, hazır ikinci karısı da evi terk etmişken “ben sizi zaten çok seviyordum ya” diyerek çocuklarıyla bir araya gelir. Yine muhteşem bir anlatım, evet.

Aslında gayet korkutucu olan masallar, daha sonra bu masalların çocuklara okunacağını göz önüne alan Andersen kardeşler tarafından elden geçirilirken daha insani ve daha çocuklara yönelik hale getirmiştir. Günümüzde ise masalları köklerine döndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Gretel ve Hansel masalı, korku filmi olarak dönüyor

Gretel ve Hansel adıyla yeniden çekilen filmin fragmanına damgasını vuran isim, daha önce de benzer projelerde yer almış olan Sophia Lillis oldu. IT ve Sharp Objects filmlerinde de bu tür roller oynayan genç oyuncu fragmanın merkezinde yer alıyor. Bir de tabii bir fırsat bulup gençleri kaçırmaya çalışan kötü kalpli cadı (Alice Krige) var.

The Blackcoat’s Daughter adlı yapımdan da tanıdığımız Oz Perkins’in yönettiği filmin yazarlığını ise Rob Hayes gerçekleştirdi. İrlanda’da çekilen filmin kapıları 2020 yılında açılacak. Filmin tanıtımı da zaten çok kısa bir süre önce Lillis’in bir görüntüsünün paylaşılmasıyla başlamıştı. Şimdi hikaye, Grimm kardeşlerin aktardığı karanlık kökeniyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Filmde 16 yaşındaki Gretel ve abisinin (Sam Leakey) ormanda aileleri için odun ve yemek aramaya çıkmasını temel alıyor. Tabii ki bu ekip cadıyla daha farklı şekilde karşılaşacak, muhtemelen masalın en bilinen yanı olan kuşların evin yolunu gösteren ekmekleri yemesi de başka türlü aktarılacak.