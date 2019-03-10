Grip Seviyeleri Mevsim Normallerinin Üstünde Seyrediyor

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, haftalık olarak yayınladıkları grip raporunda, grip faaliyetlerinin ABD genelinde yüksek seyrettiğini ortaya koydu.

Kıştan ilkbahara geçtiğimiz şu günlerde, grip seviyelerinde düşüş görmeye alışkınız. Havalar ısınmaya başladıkça çok fazla yayılamayan grip virüsleri, insanları daha az etkilemeye başlarlar. Fakat ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), grip seviyelerinin hâlâ oldukça yüksek seviyelerde olduğunu söylüyor.

Grip virüsü çeşitlerinden olan H1N1 ve H3N2 en sık rastlananlar olurken H3N2 bunların başını çekiyor. ABD genelinde yapılan araştırmada düşük nüfuslu eyaletlerin daha fazla virüse sahip olduğu; California, Washington ve New York gibi daha kalabalık yerlerin ise mevsim normalindeki virüs seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Gripten korunmanın ise birkaç temel yolu var; bunların en başında elbette aşı geliyor. Karşılaşılan virüs türünün yapılan aşıyla aynı olması durumunda vücut buna doğrudan hazırlanmış olurken, benzer olması durumunda da grip süreci daha rahat geçiyor.

Aşı haricinde yürüyüş yapıp vücudu zinde tutmak, yediklerimize ve içtiklerimize dikkat etmek, ev ve beden temizliğine önem vermek de gribin önlenmesine yardımcı olan etkenlerden.