Grup Facetime ve Çift SIM Kart iOS 12.1 ile Geliyor

Apple, Grup Facetime özelliğinin ve çift SIM kart desteğinin iOS 12.1 ile geleceğini doğruladı.

Arkadaşlarınızla Facetime’da grup görüşmeleri yapmak için sabırsızlanıyorsanız buna kavuşmanıza az kaldı; zira Grup Facetime özelliği ve çift SIM kart desteği, yakın bir zamanda çıkması belenen iOS 12.1 ile geliyor.

iOS 12.1 için henüz güncellenen, Apple Books’taki iPhone Kullanıcı Rehberi’nde Grup Facetime özelliğine ve 2018 model iPhone’lar (iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr) için çift SIM kart desteğine iOS 12.1’de yer verileceğini belirtiyor. Ancak iOS 12.1 güncellemesini alan her cihaz ne yazık ki Grup Facetime özelliğine sahip olamayacak. 9toMac’in haberine göre iPad mini 2, iPad mini 3 ve iPad Air cihazları bu özelliği almayacak ve iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 için Grup Facetime özelliği yalnızca sesli aramaları destekleyecek.

Yeni iPhone’lardaki çift sim kart desteği ise kullanıcılar için oldukça kullanışlı bir özellik olacak; zira bu sayede FaceTime’dan yapılan aramalar ve Mesajlar’dan gönderilip alınan mesajlar iki ayrı numara için mevcut olacak. Çift SIM kart özelliği, fiziksel bir SIM kart yerine eSIM adında sanal bir SIM kullanıyor olacak.