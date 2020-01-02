Prim Borcu Olanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanamayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Bağ-Kur veya Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2019 tarihinde doldu. Süre uzatılmadığı takdirde prim borcu olanlar, yeni yılda sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak.

29 Mart 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) Bağ-Kur veya Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Eğer söz konusu tarih uzatılmaz veya kanun değişikliği yapılmazsa, prim borcu olanlar 2020 yılından itibaren sağlık hizmetlerinden mahrum kalacak.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre prim borcunu yapılandırmış ve taksitlerini aksatmadan ödeyen vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Eğer SGK’ya prim borcunuz varsa yalnızca Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden faydalanabiliyorsunuz. Özel hastaneler ve özel üniversitelere bağlı hastanelerden ise herhangi bir sağlık hizmeti alamıyorsunuz.

Aynı haberde, 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında çalışan herkesin işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanabilecekleri belirtiliyor. Eğer bu kişilerin, işten ayrıldıkları tarihten geriye doğru 90 gün çalışma süresi varsa, hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler 90 gün süreyle hem kamudaki hem de özeldeki sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar ise terhis tarihinden itibaren 30 gün boyunca genel sağlık sigortasından faydalanabiliyor.

Sigortalı bir işte çalışmayan kişiler, 18 yaşından itibaren GSS primi kapsamına alınıyor. Lise ve dengi okullardan mezun olan kişiler için bu süre 20. Üniversite mezunları ise 25 yaşında GSS primi yükümlülüğüne giriyor. Yasaya göre öğrenciler, mezun oldukları tarihten başlamak üzere iki yıl boyunca borçlanmadan sağlık hizmetlerinden yaralanabiliyor; ancak bu tarih dolduktan sonra herhangi bir işe girmeyenler, prim ödemek zorunda kalıyor.