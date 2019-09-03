GTA 1'in İlk Hali 22 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Dünyaca ünlü fenomen oyun GTA'nın yaratıcısı Mike Dailly, GTA serüvenin nasıl başladığını bir görselle anlattı.

Oyunseverlerin neredeyse hepsi tarafından sevilerek oynanılan ve son sürümünün yayınlanmasının ardından 6 sene geçmesine rağmen popülaritesinden hiçbir şey yitirmeyen GTA serisinin nasıl bu hale geldiği, oyunun yaratıcısı Mike Dailly tarafından açıklandı.

GTA serisi ilk kez piyasaya sürüldüğünde takvimler 1997 senesini gösteriyordu. Aradan 20 yıldan daha uzun bir süre geçti ve oyunseverler şu sıralarda, oyunun altıncı serisinin resmi olarak duyurulmasını bekliyorlar. Ancak Dailly tarafından yapılan açıklamalar, bu efsane oyunun sadece bir tane çizimden bugünlere geldiğini gözler önüne seriyor.

İşte GTA serisinin temelinde yatan o görüntü

Dailly, GTA serüvenin işte bu görüntüyle başladığını söylüyor. GTA'nın yaratıcı ismi, daha sonra bu görüntüyü modelleyerek dönen bir izometrik motor haline getiriyor. GTA'nın o haliyse şöyle görünüyor;

Ancak bu görüntü, hala GTA 1'i yansıtmıyor. Çünkü GTA 1, sadece yukarıdan bakılan bir yapıya sahipti. Dailly, bu görüntüyü daha sonra yukarıdan aşağıya doğru bir perspektif haline getirdiğini ve bu sayede de GTA 1'i oluşturduğunu söylüyor. Çalışmaların ardındansa GTA 1, şu hali alıyor;

Bu çalışmaların ardından yıllar geçiyor ve 2013 yılına geldiğimizdeyse GTA, hepimizin ezberinde olan son haline kavuşuyor.

GTA 6'yla ilgiliyse elimizde ne yazık ki somut bir şey yok. Ancak ilerleyen dönemlerde GTA 6'yla tanışacağımız bir gerçek. Bu yüzden şu an için, beklemekten başka bir çare ne yazık ki bulunmuyor.