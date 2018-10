GTA 5'e Dair Daha Önce Muhtemelen Duymadığınız 10 Gerçek

GTA 5'in kendi içinde olduğu kadar perde arkasında da ev sahipliği yaptığı ilginç gerçekleri sizler için derledik.

Dünya çapında olağanüstü bir ilgi gören ve rekor satış rakamları yakalayan Grand Theft Auto 5, bu özelliğini birçok gizli unsura ev sahipliği yapan devasa açık dünyasına borçlu. GTA 5 oyun içerisindeki ilginç özelliklerinin yanı sıra oyunun arka planında da bir hayli ilginç gerçeklere sahip. İşte bu ilginç gerçeklerden birkaçı:

Gerçek C Şıkkı

GTA 5, çok seçenekli bir sonu olmasıyla ünlü bir oyun ve bu seçeneklerden ilk ikisi Trevor veya Michael’ın ölmesine sebep oluyor. Tüm bunlar Franklin’in yaptığı nihai tercihe bağlı. Üçüncü tercihin tüm karakterlerin düşmanlarına karşı birlikte savaşması olduğunu sanılsa da olay maalesef böyle olmuyor. Bu husustaki orijinal fikir, oyunun koduna bakan oyuncuların yaptığı keşfe göre Franklin’in nihayetinde ölüyor olması. Şaşırtıcı, değil mi?

Farklı Uyku Döngüleri, Farklı Oyuncu Tipleri

Oyunun ana karakterlerinin hepsinin farklı süreler boyunca uyuduklarını muhtemelen fark etmişsinizdir; Michael 6 saat, Trevor 12 saat, Franklin ise 8 saat uyuyor.

Ogg’un İç Çamaşırı

Trevor’ı canlandıran kişi olan Steven Ogg’u muhtemelen görmüşsünüzdür. Kendisi, Trevor karakterine girebilmek için bazen kayda iç çamaşırlarıyla giriyormuş. Kesinlikle işe yaradığını söyleyebiliriz.

Ned Luke’un Kulağı

Michael’ın sağ tarafındaki biriyle konuşurken eğildiğine hiç dikkat etmiş miydiniz? Bunun oyunla alakası olmayan bir sebebi var. Michael karakterini seslendiren Ned Luke’ın sağ kulağı duymuyor ve bu yüzden sağ tarafındaki biriyle konuşurken o kişiye yaklaşma ihtiyacı hissediyor.

Rol İçin Kilo Almak

Michael karakterine hayat veren Ned Luke, karakterin dış görünüşüne ve hareketlerine adapte olabilmek için yaklaşık 12 kilo almış.

Yaş Farkları

Trevor Philips 48 yaşında ve oldukça zor bir hayat geçirmiş bir karakter. Franklin ise 30 yaşında olmasına rağmen oyunda biraz daha genç gösteriyor. Ancak gerçek hayata geldiğimizde durum farklı; zira Trevor’ı seslendiren Steven Ogg, Franklin’i seslendiren Shawn Fonteno’dan altı yaş daha küçük.

Vivian Teyze

Franklin’in teyzesi Denise’in sesi size de hiç tanıdık geldi mi? Eğer tanıdık geldiğinden eminseniz bunun için haklı bir sebebiniz var; çünkü Denise teyze, The Fresh Prince of Bel-Air’de Vivian Teyze karakterine can veren kişinin ta kendisi.

Gerçek Gangsterler

Oyundaki bazı gangsterlerin seslerinin çok gerçekçi olduğunu düşündüyseniz hakkınız var; çünkü bazı karakterler gerçekten de gerçek çete üyeleri tarafından seslendirilmiş.

Franklin ve CJ Arasındaki Bağlantı

Oyunda Franklin’i seslendiren Shawn Fonteno’nun ve San Andreas'ta CJ’i seslendiren Young Maylay ile gerçek hayatta kuzen olduklarını biliyor muydunuz?

Tamamen Keşfedilebilir Harita

Oyunun tüm haritası, serinin tarihinde ilk kez Grand Theft Auto 5’te baştan itibaren keşfetmeye açık hale getirildi.