Rockstar Games, GTA 5'te mod geliştiricilerin oyuncuları tek oyunculu modda öldürebilmesini veya oyundan atabilmesini sağlayan açığı kapattı.

Bir Reddit kullanıcısının fark ettiği bir hata, Grand Theft Auto 5 oyuncularını mod geliştiricilerinin gazabına uğratmakta. Mod geliştiricileri, oyundaki bu hata sayesinde oyuncuları tek oyuncu modunda bile öldürebiliyor veya oyundan atabiliyor. Reddit kullanıcısının yaptığı detaylı açıklamada, oyunun PC sürümünde bulunan bu hatanın yeni bir menünün kullanıcıların Rockstar Social Club ID numaralarını başka oyunculara gösteriyor olmasından kaynakladığını belirtti.

Reddit kullanıcısı bu hatayı fark ettiğinde Twitch üzerinden canlı yayın yapmaktaydı. Mod geliştiricisi, oyuncunun sürdüğü aracı birden bire terk etmesine ve karakterinin ölmesine neden oldu. Reddit kullanıcısı, bunu yapan kişinin kendisini daha önce de benzer şekilde rahatsız ettiğini söyledi. Neyse ki Rockstar Games oyunun PC sürümündeki bu hatayı giderdi ve oyuncuların tek oyuncu modunda GTA 5’i yeniden sorunsuz bir şekilde oynamalarını sağladı.

Geçtiğimiz ay, iki Avustralyalının evi Grand Theft Auto 5 hilesi dağıttıkları nedeniyle açılan soruşturma kapsamında aramaya tabi tutulmuştu. Hile geliştiricilerinin yarattığı kod, kullanıcılara sağlıklarını artırma, eşyaları kopyalama ve sınırsız cephane gibi imkânlar sunuyordu.