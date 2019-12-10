GTA 6 İçin Son Tarih, 13 Aralık'taki 'The Game Awards' mı?

Rockstar Games'in yılan hikayesine dönen yeni oyunu GTA ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Oyunseverler ve eleştirmenler, GTA 6'nın önümüzdeki günlerde düzenlenecek "The Game Awards" etkinliklerinde duyurulabileceğini düşünüyorlar.

2019 yılında video oyun sektörü, en çok Rockstar Games'i konuştu. Çünkü şirket, dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Grand Theft Auto'nun yeni sürümüyle ilgili bazı çalışmalar sürdürüyor. Oyunseverler, büyük bir heyecanla duyurulması beklenen GTA 6 ile ilgili haberleri takip ediyorlar ancak şu ana dek ne yazık ki somut bir gelişme yaşanmadı.

Rockstar Games cephesinden bugüne dek hiçbir açıklama yapılmadı ancak zaman zaman GTA 6 ile ilgili söylentiler ortaya atıldı. Fakat bu söylentilerin hiçbirinin altı bugüne dek doldurulamadı. Hal böyle olunca da oyunseverler bir yandan Rockstar Games'e tepki göstermeye bir yandan da GTA 6 için umutlarını yitirmeye başladılar. Şimdiyse GTA 6'nın duyurulma tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

GTA 6 bu hafta duyurulacak mı?

GTA 6 ile ilgili bugüne dek ortaya atılan iddialar, oyunun Vice City'de geçebileceği, PlayStation 5 ve Xbox Project Scarlett ile uyumlu olacağı gibi pek çok detayı ortaya koydu. Ancak oyunseverler, bu iddialardan ziyade oyunun çıkış tarihini merak ediyorlar. Çünkü Rockstar Games, oyunlarını belirli bir takvimde yayınlıyor ve GTA 5 yayınlanalı 6 yıl oldu. Yani GTA 6'nın bir an önce duyurulması ve oyunseverlerle buluşması gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde ABD'nin Los Angeles eyaleti, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. "The Game Awards" olarak isimlendirilen bu etkinlikler kapsamında 2019 yılının en iyi oyunları ödüllendirilecek ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılacak. GTA 6 ile ilgili olarak ortaya atılan son iddialar ise oyunun duyurusunun 13 Aralık'taki The Game Awards etkinliklerinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Aslına bakacak olursak bu söylentilerin dayandığı bir kaynak yok. Ancak oyunseverler ve video oyun eleştirmenleri, Rockstar Games'in bugüne kadar sürdürdüğü tavırlar nedeniyle bir beklenti içine girdiler. Çünkü Rockstar Games, eğer GTA 6'yı kısa bir süre içerisinde duyurmazsa GTA 5 ile GTA 6 arasındaki süre ciddi anlamda açılacak. Ayrıca bu durum Rockstar Games'in çok da sergilediği bir tavır değil.

Rockstar Games'in GTA 6 üzerinde çalıştığı su götürmez bir gerçek. Ancak şirketin ketumluğu, bu oyunla ilgili elimizi kolumuzu bağlıyor. Oyunseverler, Rockstar Games'ten artık bir şeyler duymak ve GTA 6 ile bir an önce tanışmak istiyorlar. 2019 yılının son büyük etkinliği de Cuma günü düzenlecek olan The Game Awards. Bakalım Rockstar Games, bu etkinliklerde sahne alıp, GTA 6 ile ilgili herhangi bir detay verecek mi?