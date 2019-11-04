GTA 6, Yeni Nesil Konsol Savaşlarında PS5'i Öne Çıkarabilir

GTA 6, yeni nesil konsollar için heyecanla beklenen oyunlar arasında. Ancak oyunla ilgili olarak ortaya atılan son iddialar, GTA 6'nın konsol savaşlarında PlayStation 5'i öne çıkaracağı yönünde.

GTA 3, PS2 ile 2 boyuttan 3 boyutlu açık dünyaya geçtiğinden beri, seriye gelen her yeni oyun büyük bir beklenti ve ilgiyle karşılanıyor. GTA 6, resmi olarak duyurulmamasına rağmen yine en çok konuşulan oyunlardan biri ve yeni nesil konsollarının ufukta görünmesiyle birlikte PS5 ve Xbox Scarlett savaşında kilit bir rol oynayacak.

Seri, yıllar içinde çığır açan değişikliklerle büyüdükçe büyüdü ve GTA'nın hem hikaye anlatımı hem de oyun mekaniği zaman içinde daha iyi hale geldi. GTA 4 hikayesiyle öne çıkarken, GTA 5 oynanışı ve karakterleriyle seride bir zirve oluşturdu. Sağlam temellerin üzerine inşa edilecek GTA 6, şimdiden meraklı bir bekleyiş oluşturmuş durumda. Ancak Rockstar'dan yeni oyunuyla ilgili ipucu almak zor ve şimdiye kadar hiçbir somut bilgi ortaya çıkmadı.

GTA 5 ilk olarak 6 yıl önce PS3 ve Xbox 360 için çıktı ve ardından nesil atlayarak PS4, Xbox One ve PC'ler için gelişmiş sürümleriyle geldi. Elbette yeni donanımlar geldiğinde yine nesiller arası bir oyun gelmesi bekleniyor. Ancak bu yılın başlarında Pastebin'de paylaşılan bir yazıyla ortaya atılan iddia, GTA 6 için PS5 ve Xbox Scarlett savaşının şimdiden başladığını öne sürüyor.

Sony'nin PS5 planları hakkında bilgi sahibi olan üçüncü taraf bir geliştirici tarafından öne sürülen iddialar, GTA 6'nın platform özellikli bir oyun olacağını ve Sony'nin 1 ay boyunca PS5'e özel haklara yüklü miktarda para ödediğini belirtiyordu. Yazıyla ilgili ilginç olan nokta, PS5 ile ilgili resmi bilgiler bilmeden bazı özelliklerin doğru tahmin edilmesi. Yazı, PS5'in 8K çözünürlük, ışın izleme ve geriye dönük uyumluluk sunacağını söylüyordu ve hepsi daha sonra PlayStation yöneticisi Mark Cerny tarafından onaylandı.

Eğer GTA 6'nın ilk etapta PS5'e özel olarak çıkacağı doğruysa, bu hamlenin konsol savaşlarının başlamasında büyük bir etkisi olacaktır. PS5 oyunu ilk olarak kendi oyuncularına sunabilirse, kuşkusuz Xbox'ın yeni konsoluna karşı büyük bir avantaj sağlar. Yeni nesile iyi bir başlangıç olarak yapılmasını sağlayabilir. Tüm zamanların en çok satan konsolu olan PS2 de, Xbox'tan 2 yıl önce GTA 3'ü ve 1 yıl önce Vice City efsanesini oyuncularla buluşturmuştu. Bir aylık özel haklar, 2 yıl kadar etkili olmasa da muhtemelen satışları etkiler.

PS4, geçtiğimiz hafta açıklanan mali rapora göre ilk PlayStation ve Wii'yi geçerek tüm zamanların en çok satan ikinci konsolu olmuştu. Sony, GTA 6 ile rüzgarı arkasına alırsa PS5'in bayrağı devralması mümkün.