Rockstar'ın İş İlanı, GTA 6 ile İlgili İpuçları Veriyor

Rockstar Games'in alt şirketi olan "Rockstar Leeds", yeni bir işe alım süreci başlattı. İş ilanında yer alan açıklamalar, GTA 6'yla ilgili ipuçları veriyor gibi görünüyor.

Oyunseverler, son dönemlerde bir oyun efsanesi olan Grand Theft Auto'ya kilitlenmiş durumdalar. Çünkü bu oyun serisinin geliştiricisi Rockstar Games bugüne dek en ufak bir açıklama bile yapılmamış olsa da GTA 6 üzerinde çalıştığı biliniyor. Hal böyle olunca da yaşanabilecek en ufak bir gelişme, oyunseverlerin GTA 6'yla ilgili duydukları heyecanı arttırıyor.

Aslına bakacak olursak GTA 6'nın matematiksel olarak çıkmış ya da çıkmak üzere olması gerekiyordu. Çünkü Rockstar Games oyunseverleri belirli sürelere alıştırdı ve bu sürelerde büyük oyunlar yayınladı. Ancak bu kez şirket, en ufak bir açıklama yapmadı ve bu da kafaları karıştırıyor. Her ne olursa olsun Rockstar Games'in bu oyun üzerinde çalıştığı biliniyor ve oyunseverler, GTA 6'yla tanışmayı dört gözle bekliyorlar.

Şimdi ise GTA 6 ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Rockstar Games'in "Rockstar Leeds" isimli alt şirketi, yeni bir işe alım süreci başlattı. Rockstar Leeds'in başlatmış olduğu bu işe alım sürecinin önemi büyük çünkü şirket geçtiğimiz dönemlerde Grand Theft Auto: Liberty City Stories ve Vice City Stories üzerinde yoğun çalışmalar yürüttü. Yani bu işe alım sürecinin GTA 6 ile ilgili olma ihtimali bir hayli yüksek.

Aslına bakacak olursak bu gelişmenin tek önemli noktası Rockstar Leeds'in yeni bir işe alım süreci başlatması değil. Şirketin iş ilanı da dikkat çeken detaylar içeriyor. Örneğin iş ilanında "Dünyanın en büyük ve en iyi açık dünyasının geliştirilmesi için çevre varlıklarının oluşturulması ve modellenmesi üzerinde çalışacak Çevre Sanatçısı arıyoruz." ibaresi geçiyor. Bu ibare, akıllara doğrudan GTA 6'yı getiriyor.

GTA serisinin açık dünyası, tüm oyunseverler tarafından kabul gören bir kaliteye sahip. Elbette şirketin geliştirmesi gereken noktalar bulunmuyor değil ancak özellikle de GTA 5'i dünyanın en iyi oyunlarından biri yapan şey bu. Şirket, açık dünya geliştirme konusunda başarılı işler çıkartıyor ve bu durum, GTA 5 gibi 2013 yılında piyasaya sürülen bir oyunun hala milyonlarca oyunseverler tarafından oynanabilmesini sağlıyor.

Rockstar Leeds, aynı iş ilanının farklı bir bölümünde ise "Yeni nesil dünyalar oluşturmak için ekibimize katılın." diyor. Bu açıklama, Rockstar'ın ilerleyen dönemlerde de yeni oyunlar üzerinde çalışacağını ve önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan PlayStataion 5 ve Xbox Project Scarlett için oyunlar geliştirecekleri anlamına geliyor. Ancak bu açıklama, GTA 6'nın PlayStation 5'le piyasaya sürüleceğini vurgulamak istiyor da olabilir.

GTA 6 ile ilgili olarak bildiğimiz neredeyse hiçbir şey yok. Ancak yaşanan bu gibi gelişmeler, oyunseverlerin GTA 6 ile ilgili beklentilerini yükseltiyor ve Rockstar Games'in de bu beklentiyi karşılaması gerekiyor. Bakalım Rockstar Games, GTA 6'yı ne zaman netleştirecek ve bu oyun bizlere neler sunabilecek?