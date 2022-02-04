GTA 6 Haberine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Rockstar, geçtiğimiz saatlerde heyecanla beklenen GTA 6'nın geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu. Uzun zamandır beklenen bu haber tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medyada gündem oldu. Biz de gelen haberleri sizler için derledik.

ABD merkezli oyun geliştiricisi Rockstar, geçtiğimiz saatlerde yapılan bir açıklama ile oyun severlerin heyecanla beklediği Grand Theft Auto serisinin yeni oyununu resmi olarak duyurmuştu. Bizim de sizlerle paylaştığımız bu haberde oyunda nelerin yer alabileceği ile ilgili iddiaları ve beklentileri derlemiştik.

Rockstar Games, hepimizin yıllardır beklediği bu haberi resmi internet sitesi üzerinden hayranlarla paylaştı. Şirket, yaptığı açıklamalarda 2024 veya 2025’te piyasaya sürülmesi beklenen GTA 6’nın geliştirme aşamasında olduğunu ifade etti.

GTA 6 haberi sosyal medyada gündem oldu

Rockstar’ın GTA 6 ile yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekildeydi: “GTA V’in beklenmedik bir şekilde uzun süreli başarı elde etmesinin ardından pek çoğunuzun yeni bir GTA oyunu ile ilgili sorular sorduğunu biliyoruz. Ortaya çıkardığımız her projede amacımız, bir önceki işin üzerine koyarak daha iyisini sizlere sunmak. Sizlerle Grand Theft Auto serisinin yeni bir oyununun üzerinde çalıştığımızı söylemekten gurur duyuyoruz ve hazır olduğumuzda oyun ile ilgili daha fazla detay paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

Tahmin edilebileceği gibi uzun zamandır beklenen GTA 6 oyunun resmi olarak duyurulması sosyal medyada büyük yankı yarattı. Biz de sizler için Türkiye ve dünyada bu habere Twitter üzerinden gelen tepkileri derledik;

İşte GTA 6 haberine gelen bazı tepkiler

"Sonunda gerçekleşiyor"

Oyunun çıkış tarihinin belirsizliğine vurgu yapan bir kullanıcı "GTA 6 çıktığında ben ve bizim çocuklar"

"GTA 6 gündemde çünkü Rockstar resmi açıklamayı yaptı. Bugünü görebileceğimi hiç düşünmemiştim."

Oyunun tarihinin belirsizliği ile ilgili espri yapan bir başka kullanıcı, "GTA 6 çıktığında ben"

"GTA 6 haberlerini görünce bizim grup"

Oyunun çıkış tarihi hakkındaki bilinmezliğe esprili bir şekilde yaklaşan başka bir kullanıcı "Ben ve dostlarım oyun 2038 yılında çıktığında ön sipariş için bağlantı kuruyoruz"

"9 yıldan ve GTA V'in tekrar tekrar önümüze sunulmasından sonra sonunda GTA 6'ya kavuşuyoruz. İşte bu!