GTA Online'a Kısa Bir Süreliğine Rocket League Modu Geldi

Rockstar, GTA Online'daki Arena War serisine Bomb Ball (Bomba Topu) adını verdiği yeni bir mod ekledi. Bu mod, basitçe anlatmak gerekirse Rocket League'in patlayıcılı bir versiyonu.

Rockstar, GTA Online'a eklediği yeni modu "Futbolun Las Santos hali" şeklinde tanımlıyor. İki takım patlamış arabaların bulunduğu arenada, büyük bombaları karşı takımın kalesine itmeye çalışıyor. Dikkat etmeniz gereken tek şey ise, top patladığında sizin yarı sahanızda olmaması.

Yukarıdaki gif, modun mantığını çok temel olarak anlatmış. 14 Ocak'a kadar oynanabilecek olan modu bir kez denediğinizde normalde kazandığınızın iki katı para ve RP kazanacaksınız. Bu mod, GTA Online'ın tatil güncellemelerinin bir parçası olurken sadece giriş yapmak bile hediye kazanmanızı sağlıyor. Bugünden itibaren başlamak üzere 1 Ocak'a kadar devam edecek olan hediyeler; kazakları, üniformaları ve havai fişekleri içeriyor.

Ayrıca 7 Ocak'tan önce oynamaya başlarsanız da bir tişört kazanacakken, Legendary Motorsport'tan alabileceğiniz Grotti Itali GTO otomobili de açılıyor. Rockstar'ın konu hakkında yaptığı paylaşıma bu adresten ulaşabilirsiniz.