GTA V, 5 Yıl Olmasına Rağmen PS4 İçin En Çok Satan Oyun

Oyun dünyasının en köklü serilerinden olan Grand Theft Auto’nun beşinci ve son halkası, Rockstar tarafından 2013’te piyasa sürülmüştü. Aradan geçen 5 yıla ve çıkan düzinelerce muhteşem oyuna rağmen GTA V, PlayStation 4 için hala zirvedeki yerini koruyor.

Rockstar’ın tek bir oyun üzerine odaklandığı kazanç stratejisi 5 yıldır işe yarıyor. 2013 yılında oyuncularla buluşan GTA V, hala PlayStation 4 için en çok satan oyun ünvanına sahip. ABD’deki PlayStation satış listelerinin resmi sonuçlarına göre geçtiğimiz ay en çok satın alınan ürün GTA V oldu. Daha da etkileyici olanı, Rockstar’ın bu oyunla peşpeşe ikinci kez zirveye oturması oldu.

GTA V’in bu denli tercih edilmesindeki en büyük etmen, yine bir Rockstar oyunu olan Red Dead Redemtion II ile birlikte düzenlenen kampanya olabilir. GTA Online’nın yeni After Hours ek paketi, ay boyunca Red Dead Redemption ile ortak paketteydi. Elbette GTA Online sürümü de oyuncuları sürekli aktif tutan etmenlerden birisi. 100 milyon kopya satan oyun, insanlık tarihinin en büyük eğlence araçlarından birisi olarak kayıtlara geçiyor.

Temmuz ayındaki listelerde Rocket Leauge, No Man’s Sky, FIFA 18 ve Destiny 2 haricinde Fall Out 4, Darksiders, Need For Speed, Minecraft, Horizon: Zero Dawn oyunları yer aldı.

Sony’nin aksine Microsoft, PlayStation’da olduğu gibi anlık satış rakamlarını açıklamamayı tercih ediyor. Bu nedenle platformlar arası liderlikten söz etmek zor. Yine de Xbox oyuncularının da GTA V’e ilgi duydukları açık.

Aşağıda, ABD pazarında bu ay en çok satan oyunların listesini görüyoruz: