Take-Two'nun ağustos ayında açtığı dava sonuçlandı. Hile yazılımını geliştiren Perez, şirkete 50 bin dolar ödeyecek.

ABD mahkemesi, GTA V için hile yazılımı geliştiren yazılımcı aleyhine karar verdi. Hile yazılımının geliştiricisi Jhonny Perez, yayıncı firma Take-Two’ya 50 bin dolarlık para cezası ödeyecek.

Take-Two Interactive, geçtiğimiz ağustos ayında GTA V için hile yazılımı geliştirmek ve yaymadan dolayı dava açtı. “Elusive” adı verilen yazılım, oyunun çevrim içi modunda oyun içi para üretebiliyor, sonsuz cephane sunuyor, istenilen araçları üretebiliyor ve ışınlayabiliyordu. Hileyi kullananlar, diğer oyuncuların oyun zevkini baltalamaya çalışıyordu.

İnternet üzerinden 10 dolar ile 30 dolar arasında satılan yazılımın, geliştiricisi Perez’e ne kadar kazandırdığı henüz bilinmiyor. Davalı taraf olan Perez, ne taleplere karşılık verdi ne de kendisine yöneltilen suçlamalara cevap verdi. Mahkeme bunu bir itiraf olarak kabul etti ve Perez’i suçlu buldu.

İddialara göre, hile yazılımının oyuna zararı 500 bin dolar oldu.