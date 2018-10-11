GTA V'in Gözlerinizi Pörtletecek Fotorealistik Modu

L00 isimli mod yapımcısı, bugüne değin eşine benzerine rastlanmamış mükemmellikte bir GTA V moduna imza attı.

GTA serisi oyun tarihinin en güzel modlarına sahne olmuş ve böylece serinin lezzeti hep katlanarak artmıştır. Ancak bir süre önce Rockstar'ın mod yapımcılarına gönderdiği manifestolar ve modlu oyun oynayanları banlaması nedeniyle bu alandaki keyifli gelişmelere adeta darbe vuruldu.





Bu gelişmelere karşın halen bir takım mod yapımcısı GTA V üzerinde çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu yapımcılardan olan L00'ın yaptığı Photorealistic San Adnreas ENB 1.0 modu, açık ara gördüğümüz en etkileyici modlardan biri olmayı başarıyor. Oyunu adeta sanal ortamdan alıp gerçek hayata taşıyan mod 2 senelik bir çalışmanın ürünü.

Sadece görselleriyle bile insanın dibini düşüren bu modu hemen şimdi siz de deneyebilirsiniz. Yapımcının mod sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilir ve yüksek çözünürlüklü görsellere göz atabilirsiniz. Son olarak sizleri modun muhteşem tanıtım videosuyla başbaşa bırakıyoruz: