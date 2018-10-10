GTA V Online'dan Bu Hafta Yüzbinlerce Dolar Oyun Parası

Rockstar, şu ana dek yaptığı en büyük ücretsiz oyun parası kampanyasına imza atıyor. GTA Online için milyon dolarlara varan ödülleri nasıl alacağınızı anlatıyoruz.

Red Dead Redemption 2'nin çıkışı şerefine GTA Online'da çılgın bir oyun içi para kampanyası başladı. Bugünden itibaren ayın 15'ine kadar sürecek olan kampanyada milyon dolarları bulan oyun parasına sahip olabilirsiniz. Üstelik bu süreçte yapmanız gereken çok da fazla bir şey yok.

GTA Online'da Nasıl Ücretsiz Para Kazanırsınız?

İlk yapmanız gereken 15 Ekim'e kadar GTA Online'a giriş yapmak. 22 Ekim'de hesabınıza 300.000 dolar yüklenecek. (Ek olarak Green Wireframe Body Suit'e ücretsiz sahip olacaksınız.)

Daha önce Stone Hatchet ve Double-Action Revolver görevlerini yaptıysanız, 300.000 dolara ek olarak 250.000 dolar daha alacaksınız.

Bu görevleri ilk kez bu hafta yaparsanız, görev başına 250 bin dolar daha sizin olacak.

Bu hafta içerisinde Playstation Store veya Microsoft Store'dan RDR2'yi ön sipariş geçerseniz tam 1 milyon dolar hesabınıza yüklenecek.

Tüm bunların yanında tüm adversary modları ve gece kulübünüz iki kat fazla para kazandıracak.

Gördüğünüz gibi Rockstar, Red Dead Redemption 2'nin çıkışı şerefine ödülleri adeta yağdırıyor. Siz de bir GTA Online oyuncusuysanız, bu hafta en azından bir kez giriş yapmayı ihmal etmeyin.