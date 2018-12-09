GTR, 50. Yıla Özel Dudak Uçuklatan Bir Fiyatla Geliyor

Dev otomobil üreticisi Nissan'ın göz bebeği GTR, 50.Yıla özel İtalyan tasarımı ile satışa sunuluyor.

Otomobil meraklılarının, sürat tutkunlarının hatta oyun severlerin bile belki de en büyük hayranlık duyduğu otomobilllerden biri olan Nissan GTR, 50.yıla özel bir tasarımla tekrar yollara dönüyor. "Nissan GT-R50 by Italdesign" ismi verilen sınırlı sayıda üretilecek olan model için Nissan siparişleri almaya başladı bile.

Geçtiğimiz aylarda prototipi tanıtılan otomobilin hiç bir tasarımının değişmemesi ve aynı şekilde piyasaya sürülecek olması büyük beğeni topladı. Tabii ki araç üzerinde göreceğiniz mavi/altın renk kombinasyonu sadece tasarımın sergilenmesi amacı ile yapılmış bir tercihten ibaret çünkü marka, aracın tamamen kişiselleştirilebileceğini duyurdu. İç mekan renkleri, kaplamalar, araçle birlikte sunulan paketlerin her biri tek tek seçilebilecek. Kısacası bu araçla ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Tabii önce aracın satış rakamını duymak isteyebilirsiniz.

Yeni Nissan GT-R50, $1,126,799 gibi bir rakam ile piyasaya çıkacak. Bu rakama yukarıda bahsetmiş olduğumuz ekstra seçimler dahil değil. Eklenecek her opsiyon da hesaba katıldığında aracın alış fiyatının, 1 milyon doların da çok üstünde olacağını tahmin ediyoruz.

Nissan daha önce açıkladığı teknik verilere ek olarak yeni bir açıklama yapmadı. Otomobil, Nissan GT3 yarış aracının 3.8 litrelik V6 motorunu kullanacak. Buna ek olarak daha geniş intercooler ve daha büyük turbolarla desteklenecek. Bu küçük dokunuş ise, zaten çok güçlü olan bu canavara ekstra 110 beygirlik bir güç katacak. Daha iyi bir yol tutuşu için aks ve diferansiyeller sağlamlaştırılırken, böylesine bir gücü durdurabilmek için kullanılan yine Brembo fren kaliperleri ise genişletildi.

Sizin de hayaliniz her zaman bir GTR'ın koltuğuna oturmak ve direksiyonuna ellerinizi koymak olduysa, otomobilin sadece 50 adet üretileceğini ve şimdiden çok fazla sipariş aldığını bilmeniz gerekiyor. Tabii 1 Milyon $ üstündeki satış fiyatını unutmamanızı tavsiye ederiz.