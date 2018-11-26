Yves Saint Laurent ve Balenciaga - Kering gibi markaların sahibi olduğu uluslararası lüks grup Gucci, bugün satış ortaklarının envanter ve daha fazlasını takip edebilecekleri uygulamalar oluşturmak için Apple ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Pazartesi günü yayınlanan bir açıklamada Kering, "Mağazada çalışanlar tarafından kullanılmak üzere Apple ile ortaklaşa bir uygulama paketi üzerinde çalışıyoruz. Bu, satış ortaklarının mağazada satış yapabilmelerini sağlayan bir mağaza deneyimi uygulamasıdır." diyerek Apple ile birlikte çalıştıklarını doğruladı. Şirket, iOS cihazlarda müşteri deneyimini daha da geliştirmek, gelişmiş teknolojileri keşfetmek ve mağazadaki ödeme deneyimini geliştirmek için de Apple ile birlikte çalışıyor.

Kering'in envanter izleme uygulaması, şirketin en büyük üç markası tarafından işletilen mağazaların yaklaşık üçte ikisi tarafından kullanılıyor. Kering, yaklaşık 6,500 çalışanın uygulamayı günlük olarak kullandığını söylüyor. Yeni lüks ürün uygulaması, Apple'ın perakende satış noktalarında, EasyPay'de kullandığı modele çok benziyor. Dolayısıyla, Kering uygulamasının gelecekte perakendecilere sunulan birçok iOS çevre birimi ile eşleştirildiğini tahmin etmek hiç de zor değil.

Apple ile yürütülmeye başlanılan bu ortaklık, Kering'in daha geniş dijital stratejilere sahip olmasını sağlıyor. Grégory Boutté 2017 yılında şirketin Baş Müşteri ve Dijital Sorumlusu olduktan sonra, şirketin dijital ve e-ticarete yöneldiğini ilan etmişti. Şirketin asıl hedefi ise müşteri deneyimini geliştirmek. İki şirket arasındaki ortaklık, ileride yeni uygulamalar ile karşımıza çıkaracak.