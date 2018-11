UMIDIGI'nin One Pro'sunun başarısından sonra merakla beklenen yeni akıllı telefonu UMIDIGI One Max, bugün tanıtıldı.

Çin merkezli teknoloji şirketi UMIDIGI, akıllı telefon pazarında kendine yer edinmeye çalışıyor. Temmuz 2018'de One akıllı telefonunun yanında duyurduğu One Pro ile gündeme gelen UMIDIGI, bugün düzenlediği bir etkinlik ile su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olan UMIDIGI One Max isimli akıllı telefonunu tanıttı.

UMIDIGI One Max; 6.3 inçlik, su damlası çentikli, %91.5 ekran-gövde oranına sahip, IPS, LCD, HD+ ve 19:9 orana sahip 1520x720 çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Telefon, 16MP f/2.0 diyafram açıklığında selfie kamerası ile kullanıcıları karşılıyor. Cihazın arka tarafında ise 12 MP/5 MP olmak üzere 2 adet arka kamera ve çift LED flaş bulunuyor. Gücünü Helio'nun P23 işlemcisiniden alan One Max; 4GB (LPDDR4X) RAM, 128GB depolama ve 4150mAh kapasiteli hızlı şarj destekli bataryaya sahip.

Stereo hoparlöre sahip olan UMIDIGI One Max, cihazın yan tarafında bulunan güç tuşunun hemen üstüne konumlandırılmış bir parmak izi sensörüne de sahip. İşletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo'yu kullanacak olan UMIDIGI One Max, 10 Aralık'tan itibaren 179.99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılacak. Ayrıca UMIDIGI bir çekiliş düzenleyerek, 10 şanslı kişiye toplamda 10 adet UMIDIGI One Max'i de ücretsiz olarak hediye edecek. UMIDIGI'nın çekilişine bu linkten katılım sağlayabilirsiniz.