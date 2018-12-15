Geçtiğimiz günlerde Alldocube yeni tableti M8'i tanıttı. Tablet, fiyatı ve özellikleriyle hayli dikkat çekti.

Akıllı telefonların performans olarak artık kusursuza yakın olması ve sürekli büyüyen ekranlar, tabletlerin piyasadaki yerini bir nevi salladı.Ancak yine de hala pek çok alanda daha kullanışlı olması sebebiyle tablet kullanım sayısı da az değil.

Çıkardığı tablet ve tablet bilgisayarlarla dikkat çeken üreticilerden biri olan Alldocube'un yeni cihazı M8 de tablet arayışında olanlar için oldukça başarılı bir seçenek olacağa benziyor.

Tasarımı, özellikleri ve fiyatıyla hayli dikkat çeken M8, önümüzdeki günlerde Amazon ve AliExpress'te daha da uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Eğer tablet arayışınız varsa, bu fırsatı değerlendirmenizi öneririz.

Alldocube M8'in özellikleri ise şu şekilde;