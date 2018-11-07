Gümrükte Bekleyen 100 Bin Araba 2019'da Satışa Çıkabilir

İstahalat rejiminde esnekliğe gidileceği beklentisi, gümrükte bekleyen araçların 2019'da satılabilmesi ihtimalini doğuruyor.

2012'de değiştirilen ithalat rejimi uyarınca gümrükte bekletilen otomobillerin 31 Aralık tarihine kadar firmalar tarafından geri çekilmesi gerekiyor. Otomobil sektörünün %75'lere kadar daralması firmaları endişelendiriyor. Bununla birlikte KDV ve ÖTV desteğinin gelişiyle endüstrinin biraz nefes alması beklense de ufukta bekleyen bir gümrük sorunu mevcut.

2019'a 2 ay kala, gümrüğe 150.000'den fazla otomobil stoğu ile giren 47 marka mevcut. Gümrükte bekleyen araçların toplam değerininse 2.5 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu araçların çekildiği taktirde satılmasının imkansız olduğunu belirten firmalar, 30 Haziran'a kadar ithalat izni istiyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, sektörün ciddi bir krize doğru yaklaştığını belirtti.

Bilaloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hayati tehlike atlatıldı ama hala yoğun bakımdayız. Ülkemizde faaliyet gösteren ve ODD üyesi olan 47 marka gelişmelere uyum gösterebilmek için son dönemde dünyanın farklı noktalarından gerçekleştirilen üretim siparişlerini iptal etmek için büyük çaba göstermiştir. İptal edilemeyen araçların gümrük sahalarında bekletilmesi söz konusudur. ODD olarak talebimiz, içerisinde bulunulan durumun yarattığı olumsuz etkilerin giderilebilmesi ve araç ithalatlarını bir süreye yaymak suretiyle döviz talebinde de azalmayı mümkün kılmak açısından 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatının 30 Haziran 2019 tarihine kadar yapılabilinmesine İthalat Rejim Kararı uyarınca izin verilmesidir. Ticaret Bakanlığımızdan beklediğimiz iyi haber sektörümüzde faaliyet gösteren markalarımıza büyük destek olacaktır."