Gümüşhane'de Yere Çakılmış Halde Bir Rus İHA'sı Bulundu

Gümüşhane'de mantar toplamaya giden vatandaşlar, dağlık alanda hasarlı bir İHA ile karşılaştı. Yetkililer, İHA'nın Ruslara ait olduğunu tespit etti.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dağlık arazide mantar toplamaya giden vatandaşlar, çok ilginç bir şeyle karşı karşıya geldiler. Vatandaşlar, boş arazide Rusya’ya ait olduğu belirlenen bir insansız hava aracı (İHA) ile karşılaştı. İHA’nın hasarlı olduğu görülürken, vatandaşlar da kısa sürede yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan aracın Rus yapımı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi. Söz konusu İHA modelinin silahsız ve keşif amaçlı bir model olduğu aktarıldı. İHA’nın Türkiye’ye nasıl düştüğü konusunda henüz kesin bir açıklama yokken bazı değerlendirmeler bulunuyor.

Bulunan Rus İHA'sı:

Paylaşılan bilgilere göre 1.400 kilometre menzile sahip olan İHA, savaşın yaşandığı Ukrayna ya da Suriye bölgelerinden birinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar geldi ve düştü. İHA’nın güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alındığı ve incelenmek üzere Ankara’ya gönderildiği aktarıldı.