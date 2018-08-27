Gümüşhane Üniversitesi'nde, TÜBİTAK'tan alınan destekle 4 ayda hazırlanan %95'i yerli üretim olan elektrikli otomobile, şehrin önemli turizm alanlarından Tomara Şelalesi'ne dikkati çekmek gayesiyle 'TOMARA' ismi verildi.

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı, Bilgisayar Programcılığı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencileri ile akademisyenlerden oluşan 13 kişilik ekip, otonom sürüşe sahip elektrikli otomobil tasarladı. Yaklaşık 130.000 TL'ye mal olan otomobil, 3 kilovat gücündeki bataryadan 2 saatte şarj oluyor ve maksimum 110 km hıza erişebiliyor.

Üniversite, TOMARA ile TÜBİTAK'ın 6-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Kocaeli'de; elektromobil, hidromobil ve otonom araçların yarıştığı 14. Efficiency Challenge Electric Vehicle'ye katıldı. TOMARA, 29 aracın yarıştığı otonom kategorisinde ilk 5 arasına girerken, 39 aracın katıldığı 40 km'lik sürücülü yarışı da tamamlamayı başardı.

İyi bir eser ortaya koydular

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak 2013 yılından itibaren TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara hidromobil ve elektromobil kategorilerinde katıldıklarını belirtti. Bu alanda çıtayı devamlı yükselttiklerini ifade eden Zeybek, son 5 yıldır katıldıkları çeşitli yarışmalarda dördüncülük, beşincilik, altıncılık, sekizincilik ve jüri özel ödülü kazandıklarını kaydetti.

Zeybek, dijital çağda yaşanmasına karşın fosil yakıt kullanımının arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle, alternatifli araçlar bilim ve teknoloji dünyasının yoğun mesai harcadığı bir konu haline geldi. Üniversitelerimizin de, bilginin üst seviyede öğretildiği kurumlar olması sebebiyle bu gelişmelerden ayrı kalması düşünülemez. Projede görev alan ekip arkadaşlarımızı kutluyorum, iyi bir eser ortaya koydular."

Elektrikli ve alternatif enerjili araçları önemsiyoruz

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Tahir Kalkışım, elektrikli otomobil TOMARA'nın kaportasının karbon fiber kompozitten yapıldığı söyledi.

Otomobilin 3 kilovat gücünde batarya ile çalıştığını dile getiren Kalkışım, "Üzerinde 2,5 kilovat gücünde motor var. Seçilen pil büyüklüğü ile 2 saatte şarj oluyor, 180-210 km sürüş menzilimiz var. Otonom sürüşe sahip aracımızın maksimum hızı 110 km'dir. Araç, direksiyona bağlı mekanik tahrikli step motoru ve frene bağlı servo motoruna sahip" dedi.

Kalkışım, aracın sürücüsüz, yani otonom olarak belirlenen görevi yapma üzerine tasarlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Gazı otomatik bilgisayardan kontrol edilebilir, hızı sabitlenebilir. Yaklaşık 4 ayda hazırladığımız aracımızın pili 3 TL'ye doluyor ve 210 km gidebiliyor. Kalıplaması ve karbon fiber yapımı 2 ay, şase ve elektronik yazılımının hazırlanması da yine 2 ay sürdü."

%95'i yerli üretim olan otomobilin yaklaşık 130.000 TL'ye mal olduğunu vurgulayan Kalkışım, TOMARA'nın yazılımları, donanımları ve mekaniği dahil her şeyin üniversitede yapıldığının altını çizdi.

Kalkışım, TOMARA'nın elektrikli ve otonom olmasının Türkiye açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gümüşhane Üniversitesi olarak, elektrikli otonom araçların Türkiye'de önemli olacağını ve halkımızın bunlara ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Son dönemde yaygınlaşan elektrikli hibrit arabalar, çok yakın gelecekte vazgeçilmez unsurlardan biri olacak. Türkiye olarak bizim de bu teknolojide yer almamız gerekiyor. İşte bu sebeple, bizim aracımızın elektrikli ve otonom olması Türkiye açısından önemli diyoruz. Bu yüzden, elektrikli ve alternatif enerjili araçları önemsiyoruz. 'Üniversite olarak buna hangi katkıyı verebiliriz, yazılımsal olarak nasıl bir katkı sağlayabiliriz' diye düşünüyoruz. Bunun için bu tür projeleri önemsiyoruz."