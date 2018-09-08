Gün İçerisindeki Şekerlemeler Alzheimer Riskini Artırıyor

Doğru bilinen yanlışlara bir tane daha ekleniyor. Araştırmalara göre gün içerisinde yapılan kısa süreli uykular, Alzheimer riskini artırıyor.

Günde sekiz saatlik uykunun vücudunuz için birçok faydası bulunuyor. Vücudun dinlenmesi ve iyileşmesi, zihinsel olarak iyileşme ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi faydaları bulunan bu uyku; aynı zamanda Alzheimer riskini azaltıyor. Gün içerisinde yapılan uykular ise bu durumun aksine, Alzheimer riskini artırıyor.

Johns Hopkins University tarafından yapılan bir araştırmaya göre 'kedi uykusu' olarak adlandırılan gün içinde yapılan kısa şekerlemeler, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırıyor. Araştırmaya göre gün içerisinde sürekli uyku halinde olan insanlar, günde sekiz saat uyuyanlara göre üç kat daha riskli durumda.

Diyet, egzersiz ve bilişsel faktörlere ek olarak; Alzheimer hastalığı için en önemli faktörlerden biri de uyku kalitesi. Geceleri alınan sekiz saatlik iyi bir uyku, hastalığa yakalanma riskini minimum düzeye indiriyor. Henüz bir tedavisi bulunmayan Alzheimer'a yakalanmamak için bu durumlara önem vermek oldukça faydalı olacaktır.