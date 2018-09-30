Pixel 3 Launcher'ı Birçok Cihazla Uyumlu Hale Getirildi

XDA sitesinde yayınlanan bir güncelleme ile Pixel 3 Launcher'ı birçok cihazda sorunsuz çalışır hale geldi.

Geçtiğimiz ay, güncellenmiş Pixel Launcher’ının Android Studio Emulator’ında çalıştığını fark eden bir XDA Developers üyesi, başkaları tarafından da indirilip kullanılabilmesi için bir çalışma başlatmıştı. XDA’e göre, iki gün önce sonlanan çalışma sayesinde artık güncellenmiş APK ile birkaç şey dışında her şey sorunsuz çalışacak. Örneğin; launcher, paket ismi aynı olduğu için Google Feed ile sorun çıkarmadan çalışabilecek.

Ancak, aynı sebepten ötürü bu launcher Pixel 2 veya Pixel 2 XL cihazlarında çalışmayacak. Dahası XDA, launcher’ın uygulama çekmecesinde bulunan uygulama kısayolları gibi bazı özelliklerinin Android Pie işletim sistemine sahip olmamanız halinde çalışmayabileceği uyarısında da bulundu. Bu özellik, Google’ın Android 9 ile birlikte kullanıma sunduğu App Actions API’sini gerektirmekte.

Launcher’ı test etmek istiyorsanız APK dosyasını XDA sitesinden indirebilirsiniz. XDA ekibi launcher’ı Android 8.1 yüklü Samsung Galaxy Note 9 ve Android 9.0 yüklü OnePlus 6 cihazlarında test etmiş durumda. APK’yı yüklemek için Android Oreo veya Pie versiyonlarına sahip olduğunuzdan ve orijinal Pixel Launcher’ının yüklü olmadığından emin olun. Ayrıca her telefonun Pixel Launcher’ını iyi çalıştıramadığını da unutmayın.