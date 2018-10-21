Xiaomi Mi 8 Lite, Çin Sertifikasyon Sitesinde Gözüktü

Çin sertifikasyon sitesi TENAA yeni güncellenmiş cihazla ilgili bazı ufak detayları bizlere sunuyor.

Xiaomi Mi 8 ailesinin alt segment modeli olan Mi 8 Lite modeli, yeni bir renk ve 8 GB RAM seçeneği ile Çin'e ait bir sertifikasyon sitesinde gözüktü. Mi 8 Lite, bundan yaklaşık bir ay önce satışa sunulmuştu. Cihazda 6.3 iinç boyutunda LCD ekranla birlikte, Snapdragon 660 işlemci bulunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği ile beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri de yer alıyor. Görünüşe göre bunların arasına yenisi eklenecek.

Çin ajansı TENAA'ya göre güncellenen Mi 8 Lite'ın model numarası 'M1808D2TT' şeklinde belirtildi. Turuncu çerçeve ile birlikte siyah ön ve arka kapaklara sahip. Ancak bu tasarım özelliklerinden daha önemlisi 8 GB kapasitesindeki RAM seçeneği. Bu RAM seçeneği ile 256 GB depolama gelmesi de muhtemel olabilir.

TENAA'da listelenen bazı özellikler, güncel Mi 8 Lite modelinden ayrışıyor. Piyasaya sürülen modelde bulunan 3.250 mAh kapasitesindeki batarya, şu an satışta olan modelde 3.350 mAh kapasitesinde bulunmakta. Kamera kısmında da farklılıklar bulunuyor. TENAA'da listelenen bu model, şimdilik sertifika adıyla biliniyor. Kısa bir süre içinde resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz.