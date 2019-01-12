Gündelik Oyunlar İçin En Uygun 5 Ülke Açıklandı

Tenjin araştırma ekibi, ülkelerdeki oyun pazarlarını inceleyerek gündelik oyunlar için elde ettiği sonuçları analiz etti. Reklam gelirleri, satış rakamları, yükleme başına maliyetler kullanılarak elde edilen sonuçlara göre gündelik oyunlar için en uygun 5 ülkeyi listeleyen ekip, listede Türkiye'ye de yer verdi.

Türkçe'de gündelik oyunlar olarak tabir edilen "Hyper-casual" oyunlar, basit bir kullanıma sahip, minimalist bir arayüz kullanan oyunları temsil ediyor. Gündelik oyunların diğer oyunlara göre bazı avantajları bulunuyor. Basit kullanımlarıyla her ülkeden kullanıcılara hitap eden oyunlar, ülkelere herhangi bir dil desteği sunulmadan da popülerlik yakalayabiliyor.

Reklam tabanlı para kazanmanın benimsendiği bu oyunlarda, oyuncular oyunda reklama tıklayarak reklamda gösterilen uygulamayı yüklediğinde, uygulama sahibi para kazanıyor. Yükleme başına maliyet olarak isimlendirilen bu model, CPI şeklinde kısaltılıyor. Gündelik oyunlarda CPI maliyetinin, diğer oyunlara göre 10 kat daha düşük olduğu biliniyor.

Düşük maliyetle en geniş kitleye ulaşmayı hedefleyen gündelik oyunları pazarını inceleyen Tenjin araştırma ekibi, yaptığı inceleme sonucunda CPI değerlerini de kullanarak gündelik oyun geliştiricileri için en uygun 5 ülkeyi listeledi. Türkiye'nin de yer aldığı liste Brezilya ile başlıyor.

1. Brezilya

Brezilya, son dönemlerde akıllı telefonlarda yüksek vergilere ve teknoloji ambargolarına rağmen mobil oyun pazarının genişlediği ülkelelerin başında geliyor. Yapılan araştırmaya göre Brezilya, dünyanın gündelik oyun pazarında en aktif ülkesi konumunda. Ülkede akıllı telefon endüstrisinde yavaş bir büyüme yaşansa da uzmanlara göre birkaç yıl içinde ülkede kullanılan akıllı telefon sayısının, ülke nüfusunu geçmesi bekleniyor.

Brezilya'da Android platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.08 $

Brezilya'da iOS platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.11 $

Maliyetlerdeki düşüklük de dikkate alındığında kısa vadede Brezilya, gündelik oyunları piyasaya sürmek için en iyi ülke gibi görünüyor.

2. Meksika

ABD'deki mobil oyun geliştiricileri, Kanada ve Yeni Zelanda'yı en uygun pazar olarak görüyorlardı fakat aslında bakmaları gereken asıl ülke Meksika. Meksika, dünyadaki en kalabalık 11. ülke durumunda ve %45.6 gibi yüksek bir oranda akıllı telefon kullanımına sahip. Meksika'daki akıllı telefon kullanıcılarının tercih ettiği oyunlar incelendiğinde %71'lik şaşırtıcı bir oranla mobil oyunlar zirvede yer alıyor.

Meksika'da Android platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.04 $

Meksika'da iOS platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.11 $

Meksika, oyun geliştiricilerinin görmezden gelemeyeceği bir mobil oyun pazarı olma yolunda ilerliyor. Ortalama maliyetlerdeki düşüklük de dikkate alınırsa, Meksika'nın bu listede yer almaması için hiçbir neden yok.

3. Türkiye

Ülkemizdeki oyun pazarını analiz eden araştırma ekibinin yayınladığı sonuçlara göre Türkiye'de mobil oyun pazarı, listedeki diğer ülkelere göre daha küçük. Mobil oyun pazar payının %45 olarak açıklandığı ülkemiz, mobil oyun geliştiricileri için uygun maliyetli bir ülke olarak tanıtılıyor.

Türkiye'de Android platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.05 $

Türkiye'de iOS platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.10 $

Ülkemizdeki akıllı telefon oranının %37,9 olduğu açıklanırken; Türkiye'de oyunları para ödeyerek satın alma yerine reklamları izlemeyi tercih eden bir oyuncu profili olduğu belirtiliyor. Gündelik oyunlardaki reklamlardan para kazanmayı test etmek için elverişli olduğu belirtilen ülkemizde oyun geliştirme maliyetleri de gayet düşük.

4. Hindistan

Hindistan, tartışmasız bir şekilde dünyanın en büyük mobil oyun geliştirme merkezlerinden biri. Hindistan'ın oyuncu sayısı da nüfusla orantılı olarak hayli fazla. Toplam oyun popülasyonunun 628 milyon oyuncuya çıkması beklenen ülkede, bu büyük gelişimin altında düşük maliyetler yatıyor.

Hindistan'da Android platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.08 $

Hindistan'da iOS platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.11 $

Mobil oyun popülasyonu da yüksek olan ülkedeki düşük maliyetler, Hindistan'ı gündelik oyun geliştiricileri için harika bir pazar haline getiriyor.

5. Arjantin

Oyun pazarı verileri dikkate alındığında, Arjantin dünyada 25. sırada bulunuyor. Akıllı telefon cephesinde büyük bir oyuncu kitlesine sahip ülke, mobil oyun pazarı verilerine bakıldığında ise 19. sırada yer alıyor.

Arjantin'de Android platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.03 $

Arjantin'de iOS platformundaki gündelik oyunlar için CPI değeri: 0.11 $

CPI maliyetlerindeki düşüklük ve oyuncu kitlesinin %87'sinin mobil oyunculardan oluştuğu dikkate alındığında Arjantin, gündelik oyunlar için en uygun pazarlardan biri.

Analizlerin tamamı incelendiğinde, gündelik oyunların ülke bazında değil küresel anlamda kitlelere sahip olduğu görülüyor. Listede yer almayan Kolombiya, listedeki ülkelerden daha düşük maliyetlere sahip olmasına rağmen oyuncu kitlesi elverişli olmadığı için listede yer almıyor.