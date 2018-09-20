Güneş'e Benzeyen Yıldızların Dönüş Modelleri Keşfedildi

New York Üniversitesi Abu Dhabi Uzay Bilimi Merkezi araştırmacıları, Güneş'e benzeyen yıldızların tam olarak nasıl bir dönüş sergilediklerini saptadılar.

Şimdiye kadar, Güneş’e benzeyen yıldızların kesin rotasyon modelleri hakkında çok az bilgi mevcuttu ve yalnızca, bu yıldızların ekvatorlarının, Güneş'e benzer şekilde daha yüksek enlemlerine kıyasla daha hızlı döndüğü bilinmekteydi.

New York Üniversitesi Abu Dhabi Uzay Bilimi Merkezi’nde görev yapan bilim insanları, NASA’nın Kepler görevinden ve asterosismolojiden (ses dalgalarının yıldızların içinde nasıl hareket ettiğine dair bir çalışma) elde ettikleri gözlemler sayesinde Güneş’e benzeyen yıldızların tam olarak nasıl döndüklerini saptadılar.

Yapılan araştırmada, Güneş ile kütle ve yaş bakımından benzer olan yıldızların, ekvatoral bölgelerinin orta-yüksek enlemlerine kıyasla daha hızlı dönmesiyle, Güneş'e benzer bir dönüş sergilemekte olduğu keşfedildi. Ancak ortada belirgin bir farklılık da mevcut. Güneş'in ekvatoru, kendisinin orta enlemlerinden yüzde 10 daha hızlı dönmekteyken; Güneş'e benzeyen yıldızların ekvatorlarının, kendi orta enlemlerinden iki buçuk kat daha hızlı döndüğü keşfedildi.

NYU Abu Dhabi Uzay Bilimi Merkezi araştırma ortağı ve Science’ta yayınlanan araştırmanın baş yazarı Othman Benomar, araştırma sonucunu “Bu beklenmedik sonuç, bu gibi yıldızların bu büyüklüğün diferansiyel dönüşünü sürdüremeyeceğini öne süren mevcut sayısal simülasyonlara meydan okur nitelikte” diyerek değerlendirdi.

NYU Abu Dhabi Uzay Bilimi Merkezi baş araştırmacısı Katepalli Sreenivasan ise araştırma hakkında, “Diferansiyel dönüşü anlamak, yalnızca bir yıldızın nasıl işlediğinin tamamıyla anlaşılması açısından önemli değil. Bu, bize yıldızların manyetik alanları hakkında daha derin iç görüler kazanma imkânı sunacak” dedi.