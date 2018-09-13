Bu Dünya Benzeri Gezegen En Yaşanabilir Yer Oldu

İnsanoğlunun kendi yuvasına benzeyen yakın gezegen arayışlarında 2016 yılı çok önemliydi. Çünkü, “Proxima Centauri B” isimli bir gezegen keşfedildi. Buradaki potansiyel yaşamın izini süren bilim insanları, şimdi de en yaşanabilir yer olduğunu söylüyorlar.

Dünya’daki iklim değişikliklerini analiz etmek için kullanılan yöntemlere benzer tekniklerle bilim insanları, Proxima Centauri B gezegenini yakın markaja aldılar. Burası, Dünya dışında yaşamı bulma umudumuz olan en yakın gezegen olarak biliniyor.

Bilim insanları Proxima Centauri B’nin yüksek oranda su döngüsüne sahip olduğunu, potansiyel olarak canlı yaşamına ev sahipliği yapabileceğini keşfetmişlerdi.

5 Eylül’de yayınlanan son araştırma, Güneş’ten sadece 4.2 ışık yılı uzaklıkta yer alan Proxima Centauri isimli cüce yıldızın yörüngesinde dolaşan bu gezegen hakkında daha çok bilgi veriyor. Proxima Centauri B gezegeninin kütlesi, Dünya’nın yaklaşık olarak 1.3 katı kadar. Kendi çevresindeki bir turu, yani bir Proxima Centauri B günü 11 Dünya gününe eşit. Bir başka deyişle orada günler 11 kat daha uzun. Yeni çalışmaya göre üzerinde büyük su okyanusları bulunuyor.

Bir başka yıldızın yörüngesinde olan yabancı bir gezegenin yüzeyinde su okyanusu bulmak, gezegenin yeterli sıcaklığa sahip olduğunun bir göstergesi. Yani su atmosfer sıcaklığında ne donuyor, ne de buharlaşıyor. Nitekim gezegenin yıldızına sıcaklık açısından yakın olması demek, yerçekimi açısından avantajlı bir noktada olduğu anlamına gelmiyor. Zira yıldızının yerçekim etkisiyle kapana kısılmış olabilir.

2016 yılında yayınlanan bir başka makalede Proxima Centauri B’nin kendi yıldızına hep aynı yüzünün dönük olduğu konusu ele alınmıştı. Bu nedenle gezegenin bir yüzeyinin daha fazla ısınarak sudan yoksun olma ihtimali üzerinde duruldu. Aynı şekilde karanlık tarafındaki sıcaklık farkından dolayı yarısı donmuş bir gezegenle karşılaşmak mümkündü. Her iki taraf arasına kalan kısıtlı ve dengeli sıcaklığa sahip olans ise ılık suların bulunma ihtimalinden bahsedildi.

Yeni araştırmaya göre yıldızına hep aynı yüzü dönük olan bu gezegenin yüzeyinde çok hareketli bir okyanus var. Hatta öyleki akıntılarıyla sıcaklık farkını dengeleyecek kadar dinamik. Aynı şekilde atmosfer de bu ısı dengesini sağlayacak kadar iyi çalışan akımlara sahip. Araştırmacılara göre gezegenin karanlık tarafında bulunan ekvator bölgesinden geçen su akımı, soğuk yüzeyin sıcaklığını uygun seviyeye getirebiliyor.

Söz konusu ısı sirkülasyonları, tıpkı Dünya denizlerinde görülen akıntılara benziyorlar. Mesela ABD’nin doğu kıyıları olması gerekenden daha sıcak olur, çünkü ekvator bölgesinden sıcak su akıntıları bu bölgeye ulaşır. Doğu kıyısının tam karşısında yer alan batı kıyısının da aynı sıcaklıkta olmasını beklersiniz, ancak öyle değildir. Çünkü buraya da kutuplardan soğuk su akıntıları ulaşır. Daha güçlü ve daha yüksek debili akıntılarla gezegenin sıcaklık dengelerini değiştirebilirsiniz. Proxima Centauri B’de gerçekleşen olay da budur.

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Üzerinde dev kıtaların, ince atmosferin, farklı atmosferik bileşenlerin ve olası okyanus tuzu miktarındaki değişimlerin irdelendiği 18 farklı simülasyon hazırlandı. Yapılan testlerin hepsinde Proxima Centauri B’nin bir yüzünde sabit okyanus olduğu kanısına ulaşıldı. Bilim insanlarının şimdiki umudu, gelecek yıllarda göreve başlayacak teleskoplarla söz konusu gezegeni ayrıntılı biçimde incelemek olacak.

Proxima Centauri B, Güneş’e en yakın dışsal gezegen olarak, yaşama en uygun bölge olabilir.