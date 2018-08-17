Güneş Enerjisiyle Çalışan Bu Otomobil 2019'da Satışa Çıkıyor

Almanya merkezli bir girişimle hayata geçirilen, hemen hemen her tarafı güneş paneliyle kaplı otomobil Sion, 2019’da yola çıkmaya hazırlanıyor. Araç, bugüne kadar görülen en kullanışlı ve seri üretime geçecek güneş enerjili otomobillerden birisi. Panelleri sayesinde araç, siz yolda giderken enerji depolayabiliyor.

Güneş enerjisi, insanlığın biraz geç farkına vardığı bir kaynak oldu. Hala endüstriyel alandaki enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil yakıtlarla üretilen elektriğe dayanıyor. Bunun dışında yollardaki otomobillerin önemli bir kısmı da yine fosil yakıtlarla çalışıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir araştırmaya göre aslında Tesla gibi firmaların ürettiği elektrikli araçlar da o kadar çevreci değiller. Hala kömür kullanan termik santraller bu araçlara kadar ulaşan elektriğin kaynağı konumunda.

Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bir otomobilin kendi kendine yetecek enerjiyi üretebilmesi konusu daha da önem kazanıyor. Elbette güneş enerjisiyle çalışan otomobiller yeni bir haber değil. 2000’li yılların başından bu yana benzer şekilde üretilen otomobilleri görüyoruz. Bu otomobiller ise piyasadaki diğer otomobillere rakip olamıyorlar, çünkü seri üretimleri gerçekleştirilemiyor.

Almanya’da başlatılan bir girişim olan Sono, dünyanın en kullanışlı güneş enerjisi destekli otomobili olan Sion’u üretmeye başladı. 2019’un ikinci yarısında yukarıda gördüğünüz otomobil trafiğe çıkacak. Neredeyse bütün düzlemlerini güneş enerjisini motor gücüne çevirmek için kullanan aracın üzerinde tam 330 adet kare şeklinde güneş paneli var.

Şirket, aracın her ihtimale karşı elektrikle şarj edilebilir olacağını da söylüyor. Bu tasarımın tek dezavantajı ise güneş panellerinden dolayı renk seçeneklerinin sunulmuyor oluşu. Hemen hemen her yüzeyinde siyah paneller bulunduğu için araç sadece siyah renkte üretilebiliyor.

İlk etapta 5000 adet üretilecek olan Sion, 4000 Euro’luk bataryası ve 16000 Euro’luk gövdesiyle toplamda 20000 Euro’ya satışa çıkacak. Eğer gerekli destek bulunur ve araç kısa sürede satılırsa şirket, yeni Sion modelleri üzerinde de çalışmaya devam edebilir.