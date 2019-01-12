Güneş'imiz Öldükten Sonra Nasıl Görünecek?

Gezegenimizin en önemli yaşam kaynaklarından Güneş, 10 milyar yıl sonra ölecek ve bir beyaz cüceye dönüşecek.

Yapılan yeni bir çalışmaya göre, milyarlarca yıl sonra ölen Güneş dev, kozmik bir mücevhere dönüşecek.

Samanyolu Galaksisi'ndeki birçok yıldız gibi, Güneş de çökecek ve beyaz cüce olacak. Dünya'dan 200 bin kat daha yoğun egzotik bir obje olacak olan güneşin yoğunluğu tanımlamak gerekirse; Güneş'in bu yeni halinden alınan materyalle dolu bir çay kaşığının ağırlığı, bir filin ağırlığına eşit olacak.

Gerçekleştirilen çalışmanın yazarlarından, İngiltere’deki Warwick Üniversitesinden fizikçi Pier-Emmanuel Tremblay “Tüm beyaz cüceler, evrimleri sürecindeki bir noktada kristalize olacaklar, kütlesi daha fazla olan beyaz cüceler bu sürece daha erken ulaşacak. Galaksimizdeki milyarlarca beyaz cüce bu süreci tamamlamış durumda, esasen şu an gökyüzündeki kristal küreler durumundalar. ” dedi. Tremblay ayrıca Güneş'in de 10 milyar yıl içinde kristal beyaz cüceye dönüşeceğini söyledi.

Tremblay ve meslektaşları, Avrupa Uzay Ajansı ve 2013’te Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritasını çıkarmak için kurulan Gaia uzay aracı tarafından toplanan verileri analiz etti. Gaia’daki ekibin asıl amacı, uzay aracının görev süresi boyunca 1 milyardan fazla yıldız üzerinde çalışmak.

Yürütülen yeni çalışmada, araştırmacılar Gaia’nın 15 bin beyaz cüce hakkındaki ölçümleri kontrol etti. Bu veriler garip bir "yığın" ortaya çıkardı, beyaz cücelerin keskin renkleri ve parlaklıkları, yaşları ve kütleleriyle açıklanamadı.

Modellemesi yapılan yeni çalışmaya göre yığın, beyaz cücelerin zamanla soğumasını yavaşlatan ısıyı serbest bırakan beyaz cücelerin iç kısımlarının kristalleşmesinden kaynaklanıyor.

Tremblay “Bu beyaz cücelerin kristalize olması ya da sıvıdan katı forma dönüşmesinin ilk kanıtı.” dedi. 50 yıl önce bunun sadece tahmin edilebildiğini de dile getiren Tramblay şu an bu olayın gözlemlenebildiğini ifade etti.

Çalışmada yer alan araştırmacıların söylediğine göre, elde edilen sonuçlar beyaz cücelerin bilim insanlarının düşündüğünden daha yaşlı olduğunu gösteriyor.