Güneş'in Kütlesini Bilmek Neden Önemli?

Bilim insanları Güneş'in kütlesini hesaplayarak, bunu diğer ölçümlerde referans olarak kullanıyorlar.

Uzay incelemeleri yapılırken, uzayda var olan hemen her şeyin devasa boyutlarda ve bu büyüklükleri ifade etmek için kullanılan sayıların da bol sıfırla dolu olduğu görülür. Bu sayılar ifade etmesi zor oldukları kadar aynı zamanda iletişim için de zorluk oluştururlar.

Solar Mass yani güneşin kütlesi anlamına gelen bu sözcük dizini aslında fizikçiler tarafından bir ölçü birimi olarak kullanılıyor. Güneşin kütlesi 1.989 x 10^30 kilogram yani 333,000 tane Dünya olarak biliniyor. Fakat evrende yer alan kara delikler, galaksiler, gezegenler o kadar büyük boyuttalar ki bunları da ifade etmek için, güneşin kütlesi referans olarak veriliyor. Örneğin Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan dev kara delik, 7.956 x 10^30 kg gibi hayal etmesi zor bir büyüklüğe sahip. Kara deliğin kütlesi 4 milyon Güneş kütlesinde denildiğinde ise ne kadar büyük sayılardan bahsettiğimizi hayal etmek artık zor değil.

Newton sayesinde güneşin kütlesini hesaplamak sanıldığı kadar zor bir işlem değil. Güneşin kütlesi, yer çekiminin kuvvetini ve aynı zamanda yörüngesinde dönen gezegenler ile mesafesini ve bu gezegenlerin hızını etkiliyor. Eğer Güneşin çekim kuvveti ve kütlesi biraz daha fazla olsaydı, Dünya'mız Güneşe doğru çekilip kavrulabilirdi veya tam tersi olmuş olsaydı bu senaryoda da yörüngeden çıkan gezegenimiz, galaksimizde bir yerlere savruluyor olacaktı.

Günümüz teknolojisiyle astronomlar uzay araştırmalarını çok daha kolay bir şekilde yaparak, teknolojinin yardımı ile hesaplamalarını daha net ve kesin sayılarla gerçekleştirebiliyorlar. Astronomlar yaptıkları hesaplamalar ile Newton'un denklemlerini kıyasladıklarında ise Newton'ın yaptığı hemen hemen tüm hesaplamaların doğru olduğunu gördüler. Sadece Güneş'in kütlesinin büyüklüğünde hatalı hesaplama olduğunu gören astronomlar, bunun nedeninin ise Güneş'in ıraklık açısından kaynaklanan değişken değerlerden dolayı olduğunu belirttiler. Mevcut durumda ise bilim insanları gezegenlerin uzaklığını ölçmek için radar cihazları kullanıyor. Gönderilen radar sinyalleri, istenilen gezegene çarpıp geri döndükten sonra da hesaplamalar net bir şekilde yapılabiliyor.