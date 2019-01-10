Geri dönüştürülebilir enerji konusunda, en büyük faydayı sağlayan çözümlerden biri olan güneş panellerinden, daha fazla verim alabilmek için çalışmalar yapıldı. Bazı tasarımsal farklılıklar ve yeni materyal kullanımı ile çözüm sağlanabilecek.

Güneş panelleri, enerji dönüşümüne sağladığı hatırı sayılır katkı nedeni ile gelecekte büyük rol oynuyor. Dahi CEO Elon Musk'un da büyük yatırımlar yaptığı bu sektörde, bilimsel olarak da geliştirme çalışmalar hızla devam ediyor. Enerji dönüşümüne %20'den fazla katkı sağlayan bu teknolojiyi, ufak değişimlerle gelecekte çok daha efektif olarak kullanmanın yolları bulundu.

Güneş panellerinin içinde Perovskit adı verilen bir malzeme bulunuyor. Bu malzeme güneş ışınlarını absorbe ederek, elektrik enerjisine çevrilmesini sağlayan ana madde olarak biliniyor. Işınlar geldiğinde, dönüşüm tabakanın tasarımına göre farklı şekillerde gerçekleşebiliyor. Kimi zaman iyonlar, paneller üzerinde köşelere doğru dağılıyor, kimi zaman ise ağırlıklı olarak, Perovskit maddesinin içinde toplanıyorlar.

İngiliz bilim insanları iyonların çok daha efektif şekilde konumlanabilmeleri ve güneş ışınlarından daha fazla verim elde edilebilmesi için yeni bir yöntem keşfettiler. Perovskit maddesinin iyonlarla etkileşiminin, panellerin iletkenliğine ve tasarımına bağlı olduklarını keşfeden araştırmacılar, dikkatli yapılacak bir dizayn ile iyonların davranışlarını kontrol edebilecekleri kanaatine vardılar. Gelecek için büyük önem arz eden solar enerjiden en iyi verimi sağlamak için, keşfedilen veriler ışığında yeni paneller üretilerek, test edilmeye başlanacak.