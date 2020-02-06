Uzay hava durumu tahminlerine göre, Dünya, Güneş rüzgârı bombardımanına maruz kalacak. 6 Şubat'ta (bugün) başlayacak olayın büyük boyutlarda olmayacağı, jeomanyetik fırtınaların beklenmediği belirtiliyor.

Bilim insanlarının yaptığı uzay hava durumu tahminlerine göre, bugün (6 Şubat) Dünya, Güneş rüzgârlarına maruz kalacak. Güneş'ten kaynaklanan parçacıklar Dünya'yı bombardımana tutarken gezegenimizin kuzey bölgelerinde auroralar (kutup ışıkları) oluşabilir.

Kozmik hava tahmin sitesi Space Weather, beklendiği gibi bugün itibarıyla Dünya'nın Güneş rüzgârları akıntısına girdiğini, ancak akıntının küçük olması nedeniyle jeomanyetik fırtınaların beklenmediğini açıkladı. Bununla birlikte, kutup bölgelerindeki auroralarda önümüzdeki 24 saat içerisinde artış beklendiği belirtiliyor.

GPS'te ve cep telefonu sinyallerinde kesintiler olabilir

Aurora borealis isimli kuzey ışıklarından ve aurora australis adı verilen güney ışıklarından oluşan auroralar, Güneş'ten gelen parçacıkların atmosfere çarpması sonucu meydana geliyor. Güneş rüzgârları manyetosferi bombardımana tabi tuttukça, atmosferin bu katmanının parçacıkların yönünü değiştirmesi nedeniyle nefes kesici mavi ışıklar oluşabilir.

Bununla birlikte araştırmacılar, Güneş rüzgârlarının sonuçlarının kuzey ve güney ışıklarından ibaret olmayabileceğine dikkat çekiyorlar. Dünya'nın manyetik alanı, Güneş lekeleri kaynaklı radyasyona karşı baraj oluşturarak Dünya'nın büyük kısmında insanları koruyor. Ancak Güneş fırtınaları, uydu temelli teknolojilere zarar verebiliyor. Yine Güneş rüzgârları, Dünya'nın dış atmosferini ısıtarak atmosferin genişlemesine neden oluyor. Güneş rüzgârları, bunun yanı sıra yörüngedeki uydulara etki ederek GPS navigasyonunda, cep telefonu sinyallerinde ve uydu televizyonlarında kesintilere yol açabilir.

Artan parçacık sayısı manyotesferde yüksek dalgalara neden olabilir. Bu da, enerji nakil hatlarında normalde olandan daha yüksek elektriğe ve elektrik transformatörleriyle elektrik santrallerinde patlamalara neden olarak elektrik kesintilerine yol açabilir. Tüm bunlara rağmen bu tip enerji kayıplarına nadiren rastlanıyor. 1859 yılında yaşanan ve 'Carrington Olayı' adı verilen olayda, elektrik artışı nedeniyle tüm Avrupa çapında telgraf sistemleri çökmüştü. Yine eski bazı haberlerde, elektrik artışı nedeniyle bazı binalarda yangın çıktığı belirtiliyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmanın da gösterdiği gibi, bu Güneş fırtınaları ortalama 25 yılda bir yaşanıyor. Araştırmaya göre şiddetli manyetik fırtınalar son 150 yılda 42 kez, dev süper fırtınalarsa son 150 yılda 6 kez yaşandı. Bilim insanlarına göre bu tip bir fırtına Dünya'yı vursaydı gezegenimizdeki teknolojiyi çökertmiş olabilirdi.