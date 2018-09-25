Geçtiğimiz sene komplo teorisyenlerine sağlam malzeme veren bir olay yaşandı; başka bir sisteme ait olan bir yıldızlararası nesne ilk kez Güneş Sistemi'nde gözlemlendi.

Güneş Sistemi'nde geçtiğimiz sene ilk kez 'dışarıdan' gelen bir ziyaretçi gözlemlendi. Pan-STARRS teleskobu ile gözlemlenen bu gizemli nesneye keşif ekibi Oumuamua adını verdi ve ardından tüm cevapsız sorular için araştırmalar başladı. İlk olarak bu nesnenin ne olduğunun cevabını almak isteyen astronomlar ve araştırma ekibi, geçtiğimiz aylarda bu sorunun cevabını nihayet elde etti; Oumuamua çok yüksek ihtimalle bir kuyruklu yıldızdı.

Tabii ki konuyla ilgili ciddi tartışmalar yaşandı ve kimi bilim insanları Oumuamua'nın bir asteroid olabileceğini düşünüyor ancak en net açıklamalar ve kanıtlar kuyruklu yıldız olması ihtimalini öne çıkarıyor. Böylece araştırma ekibi ikinci soruya geçti ve Oumuamua'nın nereden gelmiş olabileceğini araştırmaya başladı. Uzay boşluğunda herhangi bir noktadan gelmiş olabileceği ihtimalini düşününce sınırsız bir ihtimaller listesi varmış gibi gelse de ekip seçenekleri dörde indirmeyi başardı.

Ekip, Oumuamua'nın nereden geldiğini anlayabilmek için ilk olarak rotasını ve hareketlerini gözlemledi. Sonra ise ESA'nın (Avrupa Uzay Ajansı) Gaia misyonundan elde edilen bilgiler ışığında ortaya 4 seçenek çıktı; kırmızı cüce yıldız HIP 3757, Güneş benzeri yıldız HD 292249 ve henüz isimlendirilmemiş iki yıldız daha.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, kaydedilen aşamadan memnun ancak yine de önlerinde Oumuamua ile ilgili cevaplanması gereken çok fazla soru var. Astrophysical Journal'da yayınlanmak üzere kabul edilen bu araştırma sonuçlarının aynı zamanda olası yeni güneş sistemleri keşfetmemize de yardımcı olacağı düşünülüyor.