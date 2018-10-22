Merkür'ü İnceleyecek Keşif Aracı Yola Çıktı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından geliştirilen BepiColombo isimli keşif aracı Fransa'da bulunan Avrupa Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Sadece Merkür'ü incelemekle kalmayacak olan uzay aracı, aynı zamanda güneş sistemi hakkında da çeşitli bilgiler toplayacak. Alman Havacılık Merkezi Uzay İdaresi Yönetim Kurulu üyesi olan Walther Pelzer, bu proje için büyük uğraşlar verdiklerini ve Japonya'nın, Avrupa için ne kadar güvenilir bir havacılık ortağı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bu proje ayrıca bugüne kadar Güneş Sistemi'ndeki bir gezegeni keşfetmek için ortaya koyulan en kapsamlı Avrupa projesi. Söz konusu görev, Merkür'ü çevreleyen iki yörüngeden oluşacak. Birinci kısım sadece Merkür'ün yüzeyini ve yüzdeydeki bileşenleri araştıracakken ikinci kısım ise Manyetosfer'i araştıracak.

Bu uzay aracının diğer görevleri ise Güneş'ten gelen rüzgarları araştırmak ve Merkür'ün gezegensel ortamı ile iç yapısı hakkında bulgular elde etmek. Bilim insanları, 7 yıl sürecek bu yolculuğun Güneş Sistemi'nin oluşumuna yeni bakış açıları getireceğini umuyorlar.