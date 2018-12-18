Güneş Sistemindeki En Uzak Obje Keşfedildi

Şili'de yapılan gözlemlerde, güneş sistemindeki en uzak gezegen keşfedildi. Gezegenin uzaklığından yola çıkarak adına 'Farout' dendi.

Gökbilimciler, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından 100 kat daha uzakta bir obje keşfetti. Şu an için geçici ismi 2018 VG18 olsa da gezegenin adını ‘Farout’ (Uzak) koydular. Farout, güneş sistemimizde gözlemlenen, 120 astranomik birim (astronomical unit, AU) içindeki en uzak nesne oldu.

International Astronomical Union (Uluslararası Astronomi Birliği), Farout’un keşfini 17 Aralık Pazartesi günü duyurdu. Bu yeni keşif, yakalanması hayli zor olan ‘Planet X’ ya da ‘Planet 9’ arayışları sırasında ortaya çıktı.

Keşfi yapan üçlü, Carneige Science Institute’dan Scott S. Sheppard, University of Hawaii’den David Tholen ve Northern Arizona University’den Chad Trujillo. Aynı ekip, Ekim 2018’de The Goblin’i de keşfetmişti.

Farout, Şili’deki Las Campanas Gözlemevi’nde bulunan Magellan teleskopu ve Mauna Kea’nın tepesine yerleştirilen Japanese Subaru ile keşfedildi. Farout ilk olarak, 10 Kasım 2018’de Subaru tarafından görüntülendi.

(Subaru tarafından, 10 Kasım 2018'de yakalanan 2018 VG18 'Farout')

Aralık ayının başlarında, Magellan teleskopu 2018 VG18’i ikinci kez görüntüledi. Gökbilimciler, gezegenin yörüngesini, parlaklığı ve rengi gibi özelliklerini tespit edebilmek için 1 hafta boyunca Magellan teleskopu ile gözlem yapmaya devam etti. Gözlemlere göre küre şeklindeki gezegenin yarı çapı 500 km uzunluğunda, rengi ise pembemsi. Renginin pembe olması ise buz zengini nesnelerden kaynaklanıyor.

David Tholen, “2018 VG18’e dair bildiğimiz tek şey, Güneş’e olan aşırı uzaklığı, tahmini yarı çapı ve rengi, bu kadar az şey bilmemizin sebebi ise çok uzak olması. Yörünge hızı ise çok yavaş, muhtemelen Güneş’in etrafındaki bir turunu 1000 yılda atıyor.” dedi.

Gökbilimcilerin, Farout’un yörüngesini belirlemesi biraz zaman alabilir fakat yörüngesi diğer gezegenlerle aynı çıkarsa, keşfi zor olan Planet 9’ın varlığı için çok güçlü bir kanıt olabilir.